分析：美企在华并购降至14年最低 因贸易关系紧张增加变数

路透香港7月28日 - 今年上半年美国企业在中国的并购交易额降至14年来最低，受制于两国贸易关系紧张以及中国政府监管方面的不确定性。

汤森路透数据显示，在截止到今年6月30日的六个月，美国公司参与的在华并购交易金额较上年同期的7.71亿美元下滑32%，降到只有5.23亿美元；较2015年上半年的40亿美元更是锐减87%。

从事并购交易的律师和银行人士表示，中美之间越来越多的贸易摩擦迹象正在抑制并购活动。这种紧张关系在本月稍早的一次会议上得到体现。两国官员未能就降低美国对华贸易逆差的重要新举措达成一致。

这些消息人士称，美国企业不想在可能遭到殃及的情形下进行并购交易。那种情况是可能发生的，比如，如果特朗普政府对进口自中国的钢铁和其他产品征收惩罚性关税，而北京对美国商品或实体采取报复行动。

这可能导致美国企业无法充分利用中国经济增长依然强劲的机会，并令两国的贸易和投资关系更加紧张。

“中美两国的新常态将是在贸易问题针锋相对。目前而言，两国在钢铁行业方面存在巨大分歧，在贸易失衡方面也有巨大争议，”霍金路伟律师事务所在北京的合伙人邹国荣说，“我预计美国在中国的投资不会大幅增长。”

针对美国在华并购下降一事，商务部未予回复路透传真的置评请求。

另一方面，中国企业在美国的并购交易仍在增加，但是美国当局以国家安全为由，对特定种类中资收购案的反对态度升高，有可能加剧两国紧张关系。

**外国企业抱怨**

欧洲企业在华并购交易也在下降，但下降速度较慢。欧洲企业今年上半年在中国并购交易的金额为2.23亿美元，上年同期为2.68亿美元。

外国企业一段时间以来一直在抱怨中国没有提供公平的竞争环境。他们的顾虑包括中国在金融和科技等关键行业对外资持股设限，以及对本国企业有利，但对外国对手不利的各种规定。

贸易专家称，所有这些都让他们在启动一宗大型并购交易时三思而后行。

“在最有吸引力的领域，外资明里暗里受到所有权限制；而在不景气的行业，外资又不能参与重组与整合，”荣鼎谘询(Rhodium Group)分析师Thilo Hanemann说。他从事中国的国际投资状况分析。

上海美国商会7月12日发布《2017年中国商业报告》，报告指出中国政府需停止实施偏向国内公司、不利外资企业的政策和监管，报告并对多年来的“系统性不公平现象”发起抱怨。该报告的撰写是基于美国商会在华426家成员公司的回复。

虽然中国资产的买家从前面临诸多这类挑战，但在贸易紧张和更广的政治不确定性背景下，通常来讲他们并不是非买不可。

“这两个国家之间有很多哗众取宠的作秀举动，”美国一家银行驻香港的资深并购人士称。“在对监管环境和监管形式不确定的情况下就愿意布署数以十亿美元计的资金，如今这样的人不多。”

情况还因为中国今年秋季将召开中共十九大而进一步复杂化。

上海投资咨询公司--凯源资本董事总经理陆修泉(Brock Silvers)称，中国希望十九大之前一切风平浪静，竭力控制系统性风险，而“十九大之后的任何政策或改革措施都还是未知数”。他并称上周凯源资本建议一家美国私募股权基金在监管问题清晰之前，推迟中国投资计划。

近年来，中国当局加强对海航集团等部分收购欲望强烈中资企业的审查，加剧了不确定性，也导致交易速度放缓。这使得投资者聚焦于这些企业所有权及财务情况不透明的本质，削弱了这些企业参与交易的吸引力，不论他们作为资产买方、卖方还是任何交易的参与方。

美国企业今年已宣布在中国进行17笔收购交易，2016年全年为39笔。并购交易的平均规模从2008年的7,300万美元降至4,300万美元，2008年时美国企业的收购交易达到创纪录的120亿美元。

部分贸易专家担心，华盛顿对中国在美国投资提案存在的国家安全风险采取更加强硬的态度，或许很容易就招来北京的报复。

“从与客户的谈话中，我们感觉到对(中国的)反垄断政策目前是否可能被用于区别对待外资企业的担心，”顾问和谘询企业Berkeley Research Group旗下大中华和北亚地区争端和国际仲裁业务主管Mustafa Hadi表示。

据熟悉情况的消息人士，尤其是在金融行业，人们担心如果中美关系恶化，部分交易和改革预期恐将落空。

据直接知晓相关讨论的人士透露，摩根大通(JPM.N)正在洽谈与一家本土合作伙伴在中国成立新合资企业的事宜；摩根士丹利(MS.N)也正考虑进一步增加在中国内地投行业务的持股，今年其已将持股比例提高至49%。

摩根大通和摩根士丹利均拒绝置评。

(完)