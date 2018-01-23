今年中国并购市场或会创新高 海外并购重拾升势--普华永道

路透上海1月23日 - 国际会计与咨询机构--普华永道周二发布报告称，今年中国并购市场将较去年有所增长，接近甚至可能超过2016年历史记录，因海外并购活动有望重拾升势，而国内并购将继续活跃。

去年中国并购活动交易金额从2016年的7,533亿美元高点回落11%，达6,710亿美元，基本相当于2015年的水平，海外并购交易减少是回落的主要原因。

普华永道中国企业购并服务合伙人李俊伟表示，“相较于异常活跃的2016年，中国并购活动在2017年出现了交易金额和交易数量的双降，但是我们可以看到，并购活动将在未来五年仍然保持强劲的上升势头。”

他解释称，随着去年下半年中国公布一系列政策指引，海外并购政策面进一步明朗，中国投资者对于海外并购项目的信心提升，今年上半年可能因为部分积压项目以及外汇额度的释放而表现强劲。

国家发改委等部委去年8月发布进一步引导和规范境外投资方向的新政策，重点推进有利于“一带一路”建设和周边基础设施互联互通的基础设施境外投资；限制房地产、酒店、影城、娱乐业、体育俱乐部等境外投资。国家发改委去年末发布企业境外投资管理办法，简化审批和加强出境投资监管。

李俊伟指出，政策对于战略性出境并购（例如产业升级，一带一路等）的持续支持、人民币汇率的稳定、资本充足供给以及A股高估值带来的套利空间，都会持续推动出境并购活动。围绕着产业价值链，产业升级、先进制造、消费升级、金属矿产以及能源等具有协同促进效应的交易将成为出境并购的重要组成部分。

“中国的大型科技企业将会在全球并购市场上非常活跃。”他补充道。

普华永道中国企业融资与购并服务合伙人蔡凌则指出，国内经济环境的不断成熟和发展，境内并购仍将保持强劲发展，例如房地产行业内部的整合、不断涌现的科技创新和创业项目将受到科技巨头的青睐。（完）