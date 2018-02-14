中港股市波动可能持续数周 3月前宜观望--德意志资产管理

路透香港2月14日 - 德意志资产管理近日发表评论指出，预期中港股市波动可能持续数周，投资者宜持观望态度，直至3月全国人大会议厘清更多政策及5月A股纳入MSCI指数，将为本地市场带来更多支持。

德意志资产管理亚太区投资主管Sean Taylor在其评论中称，狗年的中国经济和资产类别前景乐观，股市仍存在机遇，债券市场亦将持续健康发展。

股市方面，短期而言由于环球市场仍在经历去风险/去杠杆，而中国踏入农历新年，市场流动性相对偏紧，导致香港和中国内地股市波动。该行预期，市场波动可能持续数周，投资者宜持观望态度，直至3月全国人大会议厘清更多政策，而5月A股纳入MSCI指数将可为A股本地市场带来更多支持。

“展望2018年，我们仍期望MSCI中国会录得持续盈利；在新兴市场股票组合中，中国仍然是我们主要看好的资产类别。”他说，“我们看好如金融、地产、消费品和互联网等板块。”

他指出，中国的国内生产总值增速预测维持于6.5%的水平，预计经济结构调整及资本市场自由化仍然持续，但经济风险依然存在，例如金融监管力度加强和房地产市场的政策收紧。整体来说，该行预计中国的经济环境将持续强劲增长，并于2018年提供投资机会。

固定收益市场方面，中期和长线投资来说，现时的调整是健康的。于2018年，预料亚洲将发行约2,500亿至3,000亿美元的债券，当中大部份为高评等，并主要由中国发行。有见债息上升，最近的抛售可视为入市良机，套利买卖在2018年上半年将会是主要投资主题。（完）