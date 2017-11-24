中国智能制造试点企业效率提升逾三成 将加大示范力度--工信部

路透北京11月24日 - 中国工信部副部长辛国斌周五表示，经初步统计，中国智能制造试点示范项目智能化改造前后对比，生产效率平均提升30%以上，运营成本平均降低20%左右；工信部将加大试点示范力度，推广经验模式，加快发展先进制造业。

新华援引其在全国智能制造试点示范电视电话会上并称，工信部将针对不同地区、行业、企业分类施策、分层指导，加快推动传统行业改造和先进制造业发展，并将产业智能转型与核心能力提升相结合，提高关键技术装备、智能制造标准、核心工业软件、工业互联网平台和系统解决方案供给能力，形成发展智能制造的“中国方案”。

三年来，工信部共遴选确定206个智能制造试点示范项目，其中工业互联网创新应用项目28个，试点示范的行业和区域逐步扩大，目前已覆盖30个省（自治区、直辖市）、82个行业。

作为试点示范之一，北汽福田总经理巩月琼表示，通过“＋互联网”，该公司实现商用车生产过程智能化，大规模个性化定制和主动精准化服务，不仅产品研发周期缩短约30%，还通过大数据监控车辆运行，实现司机驾驶行为管理。

先进制造业是衡量一个国家或地区国际竞争力的重要标志，智能主导是先进制造业最主要的特征。加快发展智能制造，不仅有利于提升传统制造业的质量效益，带动智能装备、工业软件等新兴产业的快速增长，同时有助于传统产业减少消耗、提高品质，抵消劳动力、原材料等要素成本上涨带来的影响。（完）