中国5月工业利润同比增16.7% 得益于低基数和投资收益增长加快（更新版）

路透北京6月27日 - 中国工业利润延续良好增长态势，在生产增长平稳、工业品价格涨幅回落的情况下，5月利润同比增速仍比4月加快2.7个百分点，主要原因包括投资收益增长明显加快、上年同期利润基数偏低、产成品销售增长略有加快等。

中国国家统计局周二公布，5月规模以上工业企业实现利润总额6,259.9亿元人民币，同比增长16.7%，增速较4月提高2.7个百分点；1-5月累计实现利润29,047.6亿元，同比增长22.7%，增速比1-4月放缓1.7个百分点。

“工业利润延续良好增长态势...产品销售、投资收益增长加快等使利润增速加快，”国家统计局工业司何平对数据解读称。

具体来看，一是产品销售增长略有加快，产成品存货增幅回落。5月规模以上工业企业主营业务收入同比增长13.1%，增速比4月加快1个百分点。5月末，产成品存货同比增长9.3%，增幅比4月末回落1.1个百分点，为今年以来首次回落。

二是投资收益增长明显加快。一般情况下，企业投资收益多集中在5、6月份到账，对当期企业盈利的影响比较明显。5月工业企业投资收益同比增长32.5%，而4月份为下降0.9%，投资收益增加，拉动利润增速比4月份提高2.1个百分点。

三是营业外净收入增长加快。5月份，受上年同期基数明显偏小影响，规模以上工业企业营业外净收入同比增长34.1%，而4月份为下降6.9%

此外，上年同期利润基数偏低，汽车、电力和烟草等行业盈利好转等，也是推高5月利润同比增速的原因。

统计局新闻稿显示，5月汽车制造业利润同比增长4%，而4月为下降6.7%；电力热力生产和供应业利润同比下降31.8%，降幅比4月收窄10.2个百分点；烟草制品业利润同比增长82.4%，而4月份为下降18.4%。上述三个行业合计影响全部规模以上工业企业利润增速加快3个百分点。

而除利润增速提升外，何平指出，5月规模以上工业企业利润增长结构也在进一步改善，如在新增利润中，采矿业占35.5%，比4月份明显下降18个百分点；装备制造业占29.3%，比4月份提高5.5个百分点。5月份，消费品制造业利润同比增长12.5%，增速比4月份加快1个百分点。

同时，杠杆率持续下降，5月末工业企业资产负债率为56.1%，同比下降0.7个百分点；回款情况则持续好转，5月末工业企业应收账款平均回收期为38天，同比减少1.1天，延续年初以来同比减少的趋势。

不过，1-5月份，规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为85.66元，同比下降0.04元，但当月每百元主营业务收入中的成本已连续三个月同比上升，其中，5月份每百元主营业务收入中的成本为86.04元，同比上升0.07元，需引起关注。

以下为全国规模以上工业企业利润同比增速一览：(%)

累计 增速(%) 单月 增速(%)

1-5月 22.7 5月 16.7

1-4月 24.4 4月 14.0

1-3月 28.3 3月 23.8

2017年1-2月 31.5 1-2月 31.5

2016年1-12月 8.5 12月 2.3

1-11月 9.4 11月 14.5

1-10月 8.6 10月 9.8

1-9月 8.4 9月 7.7

1-8月 8.4 8月 19.5

1-7月 6.9 7月 11.0

1-6月 6.2 6月 5.1

1-5月 6.4 5月 3.7

1-4月 6.5 4月 4.2

1-3月 7.4 3月 11.1

1-2月 4.8 1-2月 4.8

2015年全年 -2.3 12月 -4.7

1-11月 -1.9 11月 -1.4

1-10月 -2.0 10月 -4.6

1-9月 -1.7 9月 -0.1

1-8月 -1.9 8月 -8.8

1-7月 -1 7月 -2.9

1-6月 -0.7 6月 -0.3

1-5月 -0.8 5月 0.6

1-4月 -1.3 4月 2.6

1-3月 -2.7 3月 -0.4

1-2月 -4.2 1-2月 -4.2

2014年全年 3.3 12月 -8

1-11月 5.3 11月 -4.2

1-10月 6.7 10月 -2.1

1-9月 7.9 9月 0.4

1-8月 10 8月 -0.6

1-7月 11.7 7月 13.5

1-6月 11.4 6月 17.9

1-5月 9.8 5月 8.9

1-4月 10 4月 9.6

1-3月 10.1 3月 10.7

1-2月 9.4 1-2月 9.4

2013年全年 12.2 12月 6

（完）

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