中国2018年将延续强监管态势 深化整治影子银行等八领域--报载

路透北京1月9日 - 中国国内媒体--21世纪经济报道周二报导称，强监管态势将在2018年得到延续；银监会将进一步深化整治银行业市场乱象，重点围绕公司治理不健全、违反宏观调控政策、影子银行和交叉金融产品风险、不当关联交易进行利益输送等八个方面开展整治工作。

报导并援引监管部门权威人士称，未来将增强监管之间的协调性和稳定性，不仅有一行三会的协调，还有与财政部、审计署等机构的协调；更加突出全面监管、行为监管以提升监管的有效性，加强对网络技术、云技术的监管，同时向科技要监管能力。

“让套利者无利可图，让违法违规者得到应有惩处。才能让银行树‘立合规创造效益’的理念，” 报导援引监管部门人士称，“过去监管部门考虑行业发展较多，当下发展质量的要求超过规模的需要，监管部门也在回归‘监管姓监’的本来定位。”

报导称，当前中国银行业资产规模已跃居全球第一。但在银行业快速发展的同时，一些风险点有所积聚，突出表现在部分银行体系资金空转、层层嵌套规避监管投向限制性行业和领域，跨市场、跨业务交叉风险隐患较高。

因此，在中国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的同时，提升银行业发展质量成为监管更重要的任务。

针对银行业发展中的问题，在2015年开展“两加强，两遏制”的基础上，银监会在2017年初陆续开展“三违反”、“三套利”、“四不当”、“十乱象”等专项治理行动。目前，“三三四十”专项治理收官，各级监管机构发现问题5.97万个，涉及金额17.65万亿元。

同时，银监会行政处罚金额及责任人均创下历史纪录：2017年银监系统做出行政处罚决定3,452件，罚没29.32亿元人民币，处罚责任人员1,547名，270名相关责任人取消一定期限直至终身银行从业和高管任职资格。

此外，针对结构嵌套、资金空转、规避监管较为突出的表外、同业和理财领域，经过整顿，其不规范行为得到初步遏制。银行间相互购买、代持理财产品现象得到缓解。

银监会数据显示，截至2017年11月末，理财产品特别是同业理财累计净减3万亿元，理财中的委外投资较年初减少5,888亿元。

表外业务逐渐回归表内，“影子银行”行为有所遏制，委托贷款中的“金融机构委托贷款”同比少增889亿元，表外业务增速由过去的50%以上降到19%。商业银行同业资产负债自2010年来首次收缩，余额分别比年初减少2.8万亿元和8,306亿元。

新年伊始，银监会在弥补监管短板方面动作频频。上周先后出台商业银行股权管理办法、委托贷款管理办法、大额风险暴露管理办法，加强相关业务监管。

人民日报周一刊登文章称，新一年严监管依然是金融领域的主题；加强对薄弱环节的监管，并不是一刀切的盲目严监管，必须制定好“游戏规则”，避免“真空地带”，既不留白、无死角，也不碰头、不叠加，避免重复监管和监管空白并存。（完）