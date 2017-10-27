中国官媒称分期消费火爆背后弊病凸显 应加强资金用途流向监测

路透北京10月27日 - 人民日报周五报导称，近两年分期消费平台发展火爆，特别是“互联网+分期消费”平台弥补了传统金融行业的不足，但由于这些平台门槛低以及监管政策滞后，个人信息泄露、暴力催收等分期消费的弊病正不断显现。

报导援引专家指出，应继续深入开展互联网金融专项整治工作，对于经营失序、管理混乱的平台坚决予以关闭；同时，加强相关平台借贷用途、资金流向等方面的监测。

报导称，分期消费的弊病主要有以下几方面：一是分期平台不可避免地出现不合格消费者逾期违约现象，但由于催收成效会与绩效挂钩，而目前尚未出台规范化、法治化的催收监管政策，使得现实中分期市场存在花样各异的暴力催收行为。

二是个人信息泄露风险。“没有贷款却收到催收短信”、“没有注册却被冒名注册”是不少人遇到过的困扰。多数人会选择置之不理，但这样做可能会影响到消费者的征信，给生活和工作带来不便。

另外，从消费者角度来看，分期消费让非理性消费行为增多，也容易导致不合格消费者逾期违约等信用问题。

报导援引中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼的观点指出，在监管方面，应继续深入开展互联网金融专项整治工作，加大对各类分期消费平台的清理和整顿；对于经营失序、管理混乱的平台，未能按照规定通过备案的，要采取措施坚决予以关闭。

其次，加强信用基础设施建设，通过数字化的管理与信息共享手段，夯实和丰富征信体系，提高分期消费业务的风险识别能力和风险防范效率。

另有业内人士表示，对于经营相对规范的平台，要采取“同一业务，同一监管”的原则，实施穿透式监管；同时，对其提供的分期业务，在借贷用途、资金流向等方面加强监测。（完）