中国互金行业正趋向理性 要始终绷紧防范金融风险这根弦--金融时报

路透北京11月13日 - 中国金融时报周一报导称，在经历了爆发式发展之后，互联网金融行业正趋向理性，在多项行业政策、法规的指引下，逐步走向规范发展的新整肃时期。在新时代下，互联网金融机构只有提高风险识别与化解能力，始终绷紧防范金融风险这根弦，才能走得更稳、更远。

金融时报报导称，从“e租宝”事件到校园现金贷风波，互联网金融行业自兴起以来，就视为风险多发之地。拥有“互联网”与“金融”双重基因的互联网金融行业，隐藏着流动性风险、操作风险、信用风险等多重风险，防范金融风险始终是摆在机构面前最为核心的问题。

报导称，互联网金融作为传统金融的一个有效补充，在促进社会资金流动、提升金融服务覆盖面、降低行业整体融资成本等方面都具有积极的影响。然而，在行业发展初期，一部分互联网金融机构或平台重规模不重质量，盲目扩张，更有甚者，打着“互联网金融”和“普惠金融”的幌子，进行非法集资、诈骗活动，严重扰乱了行业的正常秩序。

对于互联网金融行业而言，回归服务实体经济本源，防范金融风险显得尤为重要。党的十九大报告明确提出“守住不发生系统性金融风险的底线”。近日，监管部门、执法部门、自律组织对金融风险问题再度密集发声，引发社会对防范互联网金融风险的高度关注。

当前，互联网金融行业已不再局限于P2P网贷、股权众筹、数字货币、移动支付、大数据征信等业态的发展。由于掌握着场景、数据与技术的先发优势，互联网金融行业开始介入银行、证券、保险等传统金融机构，与之加速融合发展。然而，在科学技术被广泛应用于金融领域并蓬勃发展的同时，金融风险的外溢性、集聚性与隐蔽性问题正日渐凸显。(完)