中国大型铜冶炼商力争调高第四季加工精炼费用

路透北京9月19日 - 交易商和分析师称，在即将与矿商就2018年供应合同谈判前，中国最大的铜冶炼商将寻求为今年第四季的加工精炼费用(TC/RC)设置一个更高的底价。

接近中国铜原料联合谈判组(CSPT)的两位消息人士称，这10家企业在该组织的代表将于周四齐聚上海参加季度TC/RC会议。

交易商预计，CSPT将设定一个新指标价格，高于第三季每吨86美元的TC底价和每磅8.6美分的RC底价。该组织成员包括江西铜业(600362.SS)、金川集团和铜陵有色(000630.SZ)。

一位接近CSPT的消息人士指出当前现货TC为每吨88美元，并称该组织决定其价格基于市场讨论结果。该消息人士补充道，目前市况并不紧张。

冶炼商上调加工精炼费用，以反映出铜精矿供应增加。据海关数据，中国8月铜精矿进口量为144万吨，高于7月的140万吨。

一位向CSPT成员出售铜精矿的交易商称，该组织“将试图调高第四季TC/RC费用，以为2018年指标合同谈判增添砝码”。他预计第四季TC费用为每吨88美元。

TC/RC费用的年度指标通常在上海举行的亚洲铜业周(Asia Copper Week)上制定，全球矿企和炼厂齐聚这一活动，对重要合约进行重新谈判；据另一名接近CSPT的消息人士，2017年的年度指标为每吨92.50美元。今年亚洲铜业周将于11月28日至12月1日举行。

矿企、炼厂和交易商通常综合年度指标、季度指标和现货价格，来协商设定TC/RC费用。

一家大型矿企的一名消息人士称，他认为中国第四季TC/RC费用将下降，他称由于包括嘉能可(GLEN.L)旗下菲律宾联合冶炼公司(Pasar)铜炼厂在内的炼厂进入维护期，造成市况紧俏。Pasar一名高层人士证实，该公司预计在9月12日至26日进行维修。

北京英国商品研究所(CRU)铜业咨询师Chris Wu指出，铜价已大幅上涨，为矿企提供了更高的利润率。她预计CSPT将调高TC/RC费用，指出当前的TC现价可能会对调高费用构成支持。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价格周一收涨0.2%，报每吨6,538美元，但低于9月4日触及的三年高位6,970美元。(完)