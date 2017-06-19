中国5月70城新房价格指数延续高位回落 一二线楼市明显降温（更新版）

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路透北京6月19日 - 最新官方数据显示中国房价整体延续筑顶回落之势，5月新建住宅售价指数同比涨幅继续收窄，环比涨幅持平，一二线楼市降温较为明显。

路透根据中国国家统计局周一公布数据测算，今年5月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升10.4%，连涨20个月，但涨幅连续第六个月收窄，低于上月的10.7%。从环比看，5月新建住宅销售价格上涨0.7%，连涨25个月，涨幅与前月持平。

“5月份，因地制宜、因城施策的房地产调控政策效果继续显现，15个一线和热点二线城市房地产市场基本稳定。” 国家统计局城市司高级统计师刘建伟表示。

他指出，从同比看，15个城市新建商品住宅价格涨幅均比上月回落，回落幅度在0.5至6.4个百分点之间。从环比看，九个城市新建商品住宅价格下降或持平；五个城市涨幅在0.5%以内。

统计局公布数据显示，重点城市中，北京、上海、深圳、广州的5月新建商品住宅价格指数同比分别为14.6%、12.9%、19.5%和5.5%，环比则为持平、持平、0.9%和-0.6%。

刘建伟称，5月70个城市中新建商品住宅和二手住宅价格同比涨幅比上月回落的城市分别有29和18个。其中，一二线城市同比涨幅回落尤其明显，5月涨幅分别较4月回落2.2和1.7个百分点。二线的新建商品和二手住宅5月价格同比涨幅则分别较4月回落0.8和0.5个百分点。

中国70个大中城市房价同比与环比走势图： tmsnrt.rs/2tighV2

中国全国、北京、上海及深圳房价走势图： tmsnrt.rs/2rLpyCU

刘建伟指出，5月新建商品住宅价格环比下降的城市有九个，比上月增加一个；涨幅回落的城市有26个，比上月增加3个。二手住宅价格环比下降的城市有七个，比上月增加两个；涨幅回落的城市有30个，比上月增加8个。

路透测算并显示，70个大中城市二手住宅价格指数5月同比上涨9.2%，环比上涨0.6%，环比涨幅较4月有所回落。

在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军。3月以来，各地调控层出不穷，部分热点城市实施从限购、限贷、限价、限售等全方位调控措施，房地产交易迅速降温。

以下为路透测算的房价同比及环比变动情况：

同比(%) 环比(%)

5月 10.4 0.7

4月 10.7 0.7

3月 11.3 0.6

2月 11.8 0.3

2017年1月 12.2 0.2

2016年12月 12.4 0.3

11月 12.6 0.6

10月 12.3 1.1

9月 11.2 2.1

8月 9.2 1.5

7月 7.9 0.8

6月 7.3 0.8

5月 6.9 0.9

4月 6.2 1.2

3月 4.9 1.1

2月 3.6 0.6

1月 2.5 0.4

该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格，统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数。（完）