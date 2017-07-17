中国央行官员称建议与哈萨克斯坦本币跨境合作 推动中亚人民币使用

路透北京7月16日 - 中国央行乌鲁木齐省会中心支行行长郭建伟周六称，建议中国与哈萨克斯坦进行本币跨境合作，在中亚区域内推行“去美元化”结算。在市场层面上需要建立本币跨境清算的平盘机制，再通过两国央行的货币互换提供最终的流动性的支撑。若此模式可以推行，人民币在丝绸之路经济带上的使用将有很大潜力。

他是在2017国际货币论坛上做出上述表态的。他并称，中亚五国在丝绸之路经济带上，中国和中亚五国以往的跨境合作都是用美元结算，但是这些国家的货币在金融危机之后对美元波动剧烈，如果能实现本币间的货币跨境合作，将能帮助双方规避对美元的汇兑损失，且能助推人民币在中亚地区的使用。

“哈萨克斯坦是中亚最大的国家，它的经济总量、人口总量远远大于周边的国家，如果选择哈萨克斯坦坚戈和人民币结合，作为周边小货币的示范，最有可能成功。”郭建伟称。

他并指出，中国和哈萨克斯坦已经签订了本币结算的协定，为两国货币合作提供了法律保障，也能够给哈萨克斯坦的市场提供流动性支持，坚戈已在中国银行间市场实现区域交易挂牌，人民币也在哈萨克斯坦挂牌，为形成双边直接汇率提供了条件。

尽管坚戈和人民币进行本币跨境合作是比较好的突破口，但是依然面临难题。郭建伟指出，中国进口哈萨克斯坦的石油、天然气和铁矿石，但是中方把人民币付给哈萨克斯坦的出口企业，必然需要当地银行提供人民币服务，当地银行必然要在国际市场上平盘交易，按照现在一天人民币与坚戈只交易一小时，平盘是很难进行的，因为国际上很难找到下家。

他解释到，由于国际上哈萨克斯坦坚戈一天只交易两小时，而哈萨克斯坦的银行拿到人民币后必须在国际市场上平盘，通过美元为中介再换回坚戈，所以只留给人民币一小时的交易时间。同时，由于人民币和坚戈在国际市场的交易量都比较小，流动性差，这么短的时间里不容易平盘，价格也容易脱离实际。

“我们看到人民币可以出去，但是他们国家不要，他们本地银行不接纳，出口商不敢要，只有采取美元作为接口，这就是我们面临的现实。”郭建伟称。

他建议，两国在微观层面上需要建立本币跨境清算的平盘机制，哈萨克斯坦的银行开辟人民币业务，中国的银行也接受哈萨克斯坦的坚戈，双方约定每晚进行人民币和坚戈的互相清盘。市场层面建立合作机制之后，再通过两国央行的货币互换提供最终的流动性的支撑。如果这种方案能够实施并推广，那人民币国际化在丝绸之路经济带上将有很潜力。

“如果能把两个市场先打通，形成跨境流动性的解决方案，不再依赖于美元换算，如果解决这个问题其他货币都可以复制这个模式，就把这种模式作为人民币区域化支持一带一路的解决方案，这样能够一盘棋就可以活，资金就形成了跨境的循环。”他称。

2014年12月14日，中国人民银行与哈萨克斯坦国家银行在阿斯塔纳续签了双边本币互换协议，同时签订了新的双边本币结算与支付协议。双边本币互换规模为70亿元人民币/2,000亿哈萨克坚戈，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

中国上海证券交易所此前称，将与哈萨克斯坦阿斯塔纳国际金融中心管理局，共同投资建设阿斯塔纳国际交易所。据合作协议，上交所持有阿斯塔纳国际交易所25.1%的股份，该交易所将并致力于成为中亚地区的人民币交易中心和丝绸之路经济带上的重要金融平台，为“一带一路”建设项目落地提供融资服务。该交易所将建成涵盖股票、债券、衍生品、基金、大宗商品等产品，提供上市、交易和清算等一体化服务的国际化交易所。（完）