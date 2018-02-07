中国力争今年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨上限目标--工信部

路透北京2月7日 - 中国工业和信息化部周三发布2017年钢铁行业运行情况及2018年工作考虑称，严防新增产能将成为今年中国钢铁行业供给侧结构性改革工作能否顺利推进的关键，要坚定不移去产能，力争今年提前完成“十三五”（2016-2020年）钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。

工信部官网新闻稿称，今年要精准施策，坚定不移去产能。抓好重点地区去产能，指导地方以处置“僵尸企业”、去除低效产能为重点，严控新增产能，指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠，加大监督检查力度，严把产能置换关，严禁以任何名义新增钢铁产能。

要多措并举，严防“地条钢”死灰复燃。建立健全防范“地条钢”死灰复燃长效机制，始终保持露头就打的高压态势。对“地条钢”高发的重点省（区、市），部际联席会议将于今年上半年组织开展防范“地条钢”死灰复燃专项督查；发挥负面警示作用，对涉嫌违法制售“地条钢”的行为，加大查处和问责力度。

同时加强研究，合理引导电炉炼钢发展。因地制宜、分类施策，鼓励现有高炉-转炉长流程企业转型为电炉企业。对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜，鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能，发展先进水平的电炉企业。推动相关政策修订，为短流程电炉炼钢创造有利政策环境。

此外，规范经营，维护市场平稳运行。开展钢铁、焦化、铁合金行业规范企业动态调整工作，实现“有进有出”动态管理。加强行业运行监测分析，结合钢铁去产能、产能置换、采暖季错峰生产等工作，进一步加强调查研究和对地方工作的指导，避免钢材价格大幅波动，努力维护行业平稳运行。

工信部指出，2017年是钢铁去产能攻坚之年，全年共化解粗钢产能5,000万吨以上，超额完成年度目标任务。1.4亿吨“地条钢”产能全面出清，从根本上扭转了“劣币驱逐良币”现象，有效改善了市场环境，显着规范了进出口秩序，钢材质量明显提升，行业效益大幅增长。

企业效益也明显好转。2017年，中国黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入6.74万亿元人民币，同比增22.4%，实现利润3,419亿元，同比增177.8%；中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69万亿元，同比增34.1%，实现利润1,773亿元，增长613.6%。

但行业运行中也存在问题，包括防范新增产能压力增大，防范“地条钢”死灰复燃压力攀升，短流程炼钢发展亟需理顺政策以及钢铁企业环保压力不断增大等。（完）

欲浏览细节，请点选：here