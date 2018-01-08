中国工信部修订钢铁等行业产能置换办法 加严环境敏感区域置换比例要求

路透北京1月8日 - 中国工业和信息化部日前发布通知，为化解产能严重过剩矛盾，严禁钢铁、水泥和平板玻璃行业新增产能，新修订了部分产能过剩行业产能置换实施办法，进一步加严了置换比例要求；严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。新办法自2018年1月1日起施行。

工信部网站周一刊登“关于印发钢铁水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知”及修订后的钢铁、水泥和平板玻璃行业产能置换实施办法，明确京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域的钢铁行业产能置换比例不低于1.25：1，其他地区实施减量置换。

“各地区钢铁企业内部退出转炉建设电炉的项目可实施等量置换，退出转炉时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的产能。”钢铁行业产能置换实施办法称。

用于产能置换的冶炼设备须在2016年国务院国资委、各省级政府上报国务院备案去产能实施方案的钢铁行业冶炼设备清单内，2016年及以后建成的合法合规冶炼设备也可用于产能置换。

列入钢铁去产能任务的产能、享受奖补资金和政策支持的退出产能、“地条钢”产能、落后产能、在确认置换前已拆除主体设备的产能、铸造等非钢铁行业冶炼设备产能，不得用于置换。

办法明确，所称的等量置换是指建设产能等于退出产能；减量置换是指建设产能小于退出产能；置换比例是指退出产能与建设产能之比。

水泥玻璃行业产能置换实施办法则提出，位于国家规定的环境敏感区的水泥熟料建设项目，每建设1吨产能须关停退出1.5吨产能；位于其他非环境敏感地区的新建项目，每建设1吨产能须关停退出1.25吨产能；西藏地区的水泥熟料建设项目执行等量置换。

位于环境敏感区的平板玻璃建设项目，需置换淘汰的产能数量按不低于建设项目的1.25倍予以核定，其他地区实施等量置换。用于建设项目置换的产能，在建设项目投产前必须关停，并在建设项目投产一年内拆除退出。

工信部原材料工业司解读称，总体而言，新办法进一步加严了置换比例要求，同时鼓励各地结合实际执行更严格的置换比例要求，推进钢铁工业结构调整。

考虑到目前中国废钢资源积蓄和产生趋势，为鼓励和支持适度发展节能减排优势明显的电炉短流程炼钢，办法提出各地区钢铁企业内部退出转炉建设电炉可实施等量置换，需要注意的是退出转炉时须一并退出配套的烧结、焦炉、高炉等设备，对于配套退出的高炉设备，如不符合办法置换产能范围的规定，不得用于置换。

工信部此前表示，2018年将推进钢铁去产能各项工作，建立健全市场化、法治化取缔“地条钢”长效机制，严防“地条钢”死灰复燃，并督促各地做好产能置换工作，严禁新增钢铁产能。（完）

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