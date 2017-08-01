习近平称中国绝不搞侵略扩张 也绝不允许中国领土被分裂出去

路透北京8月1日 - 中国国家主席习近平周二表示，中国绝不搞侵略扩张，也决不允许中国领土被分裂出去，人民军队要坚决维护国家主权和发展利益，维护地区和世界和平。

中国中央电视台（CCTV）直播习近平在庆祝中国人民解放军建军90周年大会上讲话并称，推进强军事业，必须深入推进军民融合发展，构建军民一体化的国家战略体系和能力。

“我们绝不搞侵略扩张，但我们有战胜侵略的信心，”习近平称，“绝不允许任何人、任何组织、任何政党在任何时候以任何形式把任何一块中国领土从中国分裂出去，谁都不要指望我们会吞下损害我国主权、安全、发展利益的苦果。”

他称，把军民融合发展上升为国家战略，是党长期探索经济建设和国防建设协调发展规律的重大成果，是从国家发展和安全全局出发作出的重大决策，是应对复杂安全威胁、赢得国家战略优势的重大举措。要强化顶层设计，统筹增量存量，同步推进制度机制改革，加快形成军民融合深度发展格局。

习近平周日在庆祝中国人民解放军建军90周年阅兵时讲话指出，要把中国的人民军队建设成为世界一流军队，中国军队有信心、有能力打败一切来犯之敌，有信心、有能力维护国家主权、安全、发展利益。（完）