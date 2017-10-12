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中国17地区今年提高最低工资标准 沪深津京四地破2,000元
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#中国财经
2017年10月12日 / 凌晨1点12分 / 6 天前

中国17地区今年提高最低工资标准 沪深津京四地破2,000元

1 分钟阅读

路透北京10月12日 - 中国新闻网周四报导称，2017年提高最低工资标准的地区数量较去年大幅增加。据不完全统计，目前至少已有17个地区提高最低工资。其中，上海、深圳、天津、北京的月最低工资标准突破2,000元人民币。2016年只有九个地区提高了最低工资标准。

其中，上海月最低工资标准2,300元，为全国最高；深圳次之，为2,130元；天津月最低工资标准今年是首次突破2,000大关，达到2,050元；北京月最低工资标准刚好为2,000元。

据不完全统计，今年以来，至少已有上海、深圳、天津、北京、江苏、山东、吉林、内蒙古、湖北、河南、福建、山西、陕西、宁夏、甘肃、湖南、青海等17个地区上调了最低工资标准。

自10月1日起，吉林、河南、山西、宁夏等多地开始执行新的最低工资标准。湖北省近期也宣布，从2017年11月1日起调整全省最低工资标准，月最低工资标准按区域划分为四档，依次为1,750元、1,500元、1,380元、1,250元。

报导称，根据《最低工资规定》，最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者，小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。省、自治区、直辖市范围内的不同行政区域可以有不同的最低工资标准。（完）

发稿 许菁；审校 沈燕/曾祥进

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