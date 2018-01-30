中国工信部长称欢迎各国企业来华发展 没有强制外商转让技术

路透北京1月30日 - 中国工业和信息化部部长苗圩周二在国新办发布会上表示，欢迎包括美国企业在内的各国企业到中国来发展，没有也做不到强制让外商企业对中国转让技术。

工信部副部长辛国斌在同一场合并称，今年将进一步抓好钢铁去产能工作，确保落后产能应去尽去，力争提前完成“十三五”（2016-2020年）压减粗钢产能1.5亿吨的上线目标。

据中国网刊出的发布会直播，苗圩指出，“中国制造2025”等政策始终遵循的是市场主导、政府引导的基本原则，决不是政府代替企业大包大揽，中国制造业也坚持市场化改革的方向不会动摇，这也是实施“中国制造2025”相关政策的基本出发点。

他强调，所有的政策同样适用于在中国境内的各种所有制的企业，包括中资的企业，也包括外资的企业。

“在今后发展中，我们会一如既往地进一步扩大对外资的开放，这个大门是不会被关闭的。我们继续以真诚和开放的心态，欢迎各国企业继续进入中国的市场，参与中国的建设。”苗圩表示。

在知识产权方面，他强调，中国没有也做不到强制让外商企业对中国转让技术，“连计划经济年代中国的政府都不可能要求中国的国有企业强制转让技术，到了今天我们去要求一个外商企业强制地转让技术，这是绝对不可能的。”

他称，转让技术都是遵循于自愿的原则，遵循市场化的方向，企业自主作出的一种选择。

辛国斌则指出，工信部等将建立打击地条钢的长效机制，坚决防止地条钢死灰复燃；处置“僵尸企业”为抓手，坚定不移地去除低效产能；督促各地做好产能置换工作，严禁新增钢铁产能；加强对地方的监督和指导，分解落实好今年钢铁去产能计划，确保实现年度的目标任务。

在推进废钢利用方面，他表示，随着地条钢的全面取缔，废钢资源更多流向了合规钢铁企业，一方面，长流程钢铁企业增加了废钢的使用量；另外一方面，短流程电路炼钢科学有利发展的态势正在形成。

“下一步工信部将会同有关部门，加强政策研究，在不增加产能的情况下，引导部分高炉转炉长流程企业转型为电炉企业，推动废钢资源的合理利用。”

据苗圩介绍，2017年5,000万吨钢铁去产能的任务将超额完成；另外长期扰乱市场秩序的1.4亿吨地条钢去年全面出清，全国工业的产能利用率达到77%，为五年来最好水平。（完）