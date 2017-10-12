2017/18年度中国玉米产量预估调减至2.1亿吨 大豆1494万吨--农业部

路透北京10月12日 - 中国农业部市场预警专家委员会发布数据预测，2017/18年度玉米产量将达到2.10亿吨，比上月调减237万吨；玉米工业消费6,130万吨，比上月调增105万吨，源于未来燃料乙醇生产有望提振玉米工业消费。

周四刊登在中国农业信息网的10月中国农产品供需形势分析并预测，2017/18年度大豆总产量1,494万吨，比上月预测数调增26万吨；鉴于2016/17中国大豆市场年度结束，本月对2016/17年度中国大豆供需数据预估不做调整。

农业部并估计，2016/17年度中国玉米进口量将达到230万吨，比上月估计数增加30万吨，主要原因是农产品增值税下降后，进口重获成本优势。

而2017/18年度中国玉米播种面积预计35,100千公顷，比上月预测数减少396千公顷，主要原因是玉米供给侧结构调整超预期；玉米单产每公顷5,986公斤，与上月预测数持平。

棉花方面，本月估计，2016/17年度中国棉花进口量调增1万吨，其他估计与上月一致。

2017/18年度棉花进口量预测为100万吨，消费量预测为822万吨，期末棉花库存降至706万吨。受全球棉花增产影响，本年度国内棉花市场有可能呈现窄幅震荡格局，国内棉花市场宏观调控难度较大。

食用植物油方面，本月估计，2016/2017年度中国食用植物油产量2,728万吨，比上月估计数调增1万吨，主要是因为葵花籽国内外价格倒挂，近月进口量大幅增加，带动葵花籽油产量提高，超过此前预期。食用植物油进口量580万吨，比上月估计数调增4万元，主要是因为其他食用植物油需求增加，拉动进口量增加。

预测2017/18年度中国食用植物油产量2,753万吨，比上月预测数调增4万吨，主要是因为大豆面积、单产和棉花单产调增，以及葵花籽进口量调增。食用植物油进口量624万吨，比上月预测数调增4万元，主要是因为预期其他食用植物油消费量继续延续增长态势。

食糖方面，2016/17年度中国食糖产销已经结束，中国食糖价格连续三个年度上涨，本年度食糖均价为每吨6,570元人民币，比上年度上涨20.4%；由于国际食糖价格大幅波动和中国对进口食糖产品采取保障措施，本月将2016/17年度的中国食糖进口量下调25万吨至235万吨。同时，上调食糖出口量2万吨至12万吨。

不过，2017/18年度食糖生产刚刚开始，未来天气存在变数，因此，对2017/18年度的指标暂不做调整。（完）

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