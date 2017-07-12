中国农业部上调17/18年度玉米和大豆产量至2.12亿吨和1473万吨

路透北京7月12日 - 中国农业部发布最新预测，上调2017/18年度玉米产量至2.12亿吨，因6月中下旬明显的降水过程有效缓解前期乾旱，对春玉米生长和夏玉米出苗十分有利；同时将2016/17年度中国玉米产区批发均价区间将上调到每吨1,550-1,650元人民币。

中国农业信息网周三发布农业部专家撰写的“7月农产品供需形势分析”报告称，预计全国大豆平均单产较上年持平略增，大豆总产量1,473万吨，比上月预测数增加63万吨。

报告称，2016/17年度，生猪产能恢复、畜禽存栏量处高位拉动国内蛋白产品消费量快速增长，而国内杂粕供应减少、DDGS进口下降，豆粕需求提升使得大豆进口量增加至9,155万吨，较上月估计数增加210万吨；大豆压榨消费量9,109万吨，比上月估计数增加208万吨。

近期，新季美豆处于关键生长期，国际大豆价格受天气因素影响频繁波动，但全球大豆连续四年丰产，库存高企，供应总体宽松，2016/17年度进口大豆到岸税后均价预测区间与上月保持一致。

玉米方面，预测玉米单产每公顷5,970公斤，比上月预测数每公顷增加23公斤，玉米总产有望达到2.12亿吨，比上月预测数有所提高，但仍比上年度减少766万吨，减幅3.5%。

尽管国家临时存储玉米拍卖数量持续增加，但受玉米出库和运输等环节制约，玉米市场仍然存在阶段性、地域性有效供给不足情况，导致玉米价格继续上涨，估计2016/17年度中国玉米产区批发均价区间将上调到每吨1,550-1,650元。

棉花方面，2017/18年度，棉花产量预测为510万吨，较上年度增加5.8%。棉花进口量为100万吨，棉花消费量为774万吨。期末棉花库存749万吨，较上月度预测下降17万吨。新年度国内棉花市场平稳运行，3128B级棉花均价预测保持在每吨14,500-16,500元区间。

报告预计，2017/18年度，中国食用植物油产量2,721万吨，较上月预测值调增14万吨。其中，豆油产量为1,605万吨，较上月预测值调增13万吨。菜籽油、花生油产量分别为571万吨和324万吨，与上月预测值一致。2017/18年度食用植物油进口量、消费量预测值不作调整。

对食糖2017/18年度预测数据暂不作调整。不利气象条件对糖料作物生长及最终产糖量的影响仍需继续关注。

报告称，2016/17年度全国食糖生产已经全部结束，国内食糖市场处于纯销糖期。截至2017年6月底，全国累计销糖603万吨，比上年同期增加65万吨；累计销糖率64.9%，比上年同期加快3个百分点。（完）

更多细节，请点选中国农业信息网： here