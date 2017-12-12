中国17/18年度玉米产量料减至2.16亿吨 大豆增至1489万吨--农业部

路透北京12月12日 - 中国农业部市场预警专家委员会发布数据预测，2017/18年度玉米产量将达2.16亿吨，比去年调减366万吨；玉米工业消费预计达到6,330万吨，比上月调增200万吨，源于深加工需求拉动以及燃料乙醇政策影响。但由于高库存的存在，玉米市场仍将保持供大于需格局。

中国农业信息网周二刊登12月中国农产品供需形势分析称，2017/18年度大豆总产量1,489万吨，比上年度增加195万吨，增幅15.1%；本月大豆市场供需形势与上月预测数保持一致。

棉花方面，本月调整了2016/17年度的棉花消费量和期末库存。本月估计，2016/17年度，中国棉花消费量调增19万吨至828万吨，期末库存下降19万吨，其他数据和上月估计保持一致。

随着进入12月份，全国新棉采摘基本结束，新疆等主产区棉花单产和产量数据进一步清晰。预测2017/18年度棉花进口量预测为100万吨，消费量预测为822万吨，期末棉花库存降至700万吨，新年度国内棉花市场将平稳运行。

食用植物油方面，因花生和籽棉单产调增，使得花生油和棉籽油产量调增，预测2017/18年度中国食用植物油产量2,781万吨，比上月预测值调增5万吨。2017年花生生长期内气候条件总体良好，单产比上年增加，因烘干晾晒措施较为及时，后期优质花生上市量将逐渐增加。不过，江南和华南多雨寡照不利于油菜稳健生长，需进一步加强关注。

食糖方面，2017/18年度全国食糖产销已陆续展开，本月对预测数据暂不调整。截至11月底，全国开工生产的糖厂共有41家，比上年度同期减少5家；全国共生产食糖67.13万吨，比上年度同期增加2.24万吨，增幅3.45%。

进入12月，全国食糖产销全面展开，其中，甜菜糖生产进入后期，甘蔗糖生产渐入高峰。天气对全国食糖生产尤其是甘蔗糖生产有很大影响，后期将继续关注。（完）

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