中移动宣派特别股息 午盘股价曾创逾四个月高位（更新版）

路透香港8月10日 - 以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)周四宣布，今年上半年净利同比增长3.5%，受无线上网收入上升带动；公司宣布派发每股3.2港元的特别股息，刺激午盘股价由早盘下跌转升，最多涨近6%的约四个半月新高。

截至6月底止半年，中移动净利为626.75亿元人民币，去年同期为605.72亿元。董事会建议派中期息每股1.623港元，派息率46%，去年同期派1.489港元。今年为中移动上市20周年，公司宣派每股3.2港元的特别股息，连同中期息，每股共派息4.823港元。

中移动董事长尚冰在业绩报告中称，新一轮信息技术革命和产业变革正在席卷全球，公司将顺应这一趋势，把握机遇，深入实施＂大连接＂战略，加快实现连接规模的横向拓展、连接服务的纵向延伸和连接应用的全面突破。

＂展望全年，公司将致力于保持市场地位和竞争优势，努力实现通信服务收入增幅超过行业平均水平，保持良好的盈利水平，力争净利润表现好于2016年。＂他说。

公布业绩后，中移动午盘股价最多大涨5.8%至89.6港元的近四个半月高位。香港时间13:12升幅收窄至2.72%，大盘恒生指数.HSI跌1.35%。

根据路透计算，中移动第二季度净利为379亿元，较上年度同季的239亿元升58.6%，比今年首季的248亿元则升52.8%。

**上半年4G客户ARPU跌，因消费门槛下降**

截至6月底，中移动移动电话客户总数达8.67亿户，净增1,761万；其中4G客户净增5,862万，达5.94亿户，4G渗透率达到69%，受公司降低4G消费门槛带动。公司表示，有信心达成全年净增1亿4G客户的发展目标。

随着4G的发展及普及，拉动了流量消费，上半年中移动4G客户DOU（平均每月每户数据流量）达1.4GB，手机上网流量增长107.5%。中移动表示，随着今后视频等应用的加快发展，未来移动客户DOU仍有较大增长空间。

不过，因4G消费门槛降低，上半年4G客户ARPU(每月每户平均收入)由去年同期的80.7元下跌至71.2元；整体移动ARPU则升至62.2元，去年同期为61.5元。

期内中移动的终端补贴同比升25.3%，至51.22亿元。

上半年中移动完成资本开支853亿元，占全年计划1,760亿元的48%。其中用于4G网络的开支为370亿，有綫宽带接入及传输（不含接入）分别占118亿和186亿元。（完）

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