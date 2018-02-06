中国商务部称春节前农产品价格将有所上涨 会做好储备商品投放

路透北京2月6日 - 中国商务部副部长王炳南周二表示，受节日集中消费，务工人员返乡过年等因素影响，预计春节前农产品价格仍将有一定幅度上涨；同时考虑到近期低温雨雪冰冻天气较多，不排除局部地区、个别品种价格出现阶段性波动的可能，将做好储备商品投放等工作。

他在国新办举行的新闻发布会上称，春节消费一般从节前一个月左右开始，持续到正月十五结束，在这段时间消费集中、人员流动大，加上易发生低温雨雪冰冻天气，保障市场供应任务重。

“据商务部监测，目前全国市场运行总体平稳，供应充足，价格稳定，秩序井然。”王炳南称。

他提到，为保障春节供应，据调查统计，全国36个大中城市日均猪肉供应量3万吨，蔬菜供应量16万吨，重点商品备货量同比增长10-15%。

同时做好储备商品投放，完善应急保供机制，商务部已建立涵盖1,200家流通企业，640多个应急商品集散地，1.4万多个投放点的应急商品投放网络。一旦发生脱销断档，价格大幅波动等情况，将第一时间组织应急调运和投放。

另据国家旅游局副局长王晓峰在同一场合介绍，国家旅游局数据中心调查显示，中国居民今年第一季度出游意愿为83%，其中48.9%的游客选择在春节出行。综合旅游市场预订等情况预测，春节期间，国内旅游市场将达3.85亿人次，同比增12%，预计实现国内旅游收入4,760亿元人民币，同比增12.5%。

中国今年农历春节假期为2月15日至2月21日。（完）