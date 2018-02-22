中国春节假期餐饮零售销售额9260亿元 较去年春节增10.2%--商务部

路透北京2月22日 - 据中国商务部监测，2018年除夕至正月初六（2月15日至21日），全国零售和餐饮企业实现销售额约9,260亿元人民币，比去年春节黄金周增长10.2%；春节消费市场年味浓、销售旺、品质消费唱主角。

商务部网站周三晚刊登的新闻稿称，春节期间，年俗商品、绿色食品、珠宝首饰、应季服装、智能家电、数码产品等销售保持较快增长。有机杂粮、绿色蔬菜、时令水果、保健品礼盒等绿色健康类食品销售红火，各类狗年生肖题材金银珠宝饰品迎来销售高峰，春装上市拉动服装销售。

生活必需品市场运行平稳，各地生活必需品市场供应充足、品种丰富、价格总体平稳。粮食价格保持稳定，其中大米、面粉价格均与节前一周持平。食用油价格基本平稳，其中豆油、菜籽油、调和油价格均与节前持平，花生油价格上涨0.1%。

肉类价格不同幅度上涨，其中猪肉、牛肉、羊肉价格分别比节前上涨0.3%、0.7%和0.4%。禽产品价格小幅上涨，其中白条鸡、鸡蛋价格分别比节前上涨0.7%和0.5%。蔬菜价格有所上涨，30种蔬菜平均批发价格比节前上涨3.7%。

另外，春节期间，餐饮消费更重年味，年夜饭、团圆饭、亲朋宴成为春节餐饮市场主角。文化休闲更重品味，旅游、读书、观影、看展等过节方式受到越来越多老百姓的青睐。（完）

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