中国将降低部分日用品关税以增加进口 优化进口结构--商务部副部长

路透北京11月2日 - 中国商务部副部长王炳南周四表示，中国政府高度重视进口工作，将于明年举办首届进口博览会就是为了扩大进口。后续的政策支持包括完善扩大进口的财税政策和金融政策，要通过降低部分日用消费品关税，来增加消费品进口，优化进口结构。

他在国新办举行的新闻发布会上称，近年来采取积极有效的进口政策，通过多种渠道主动扩大进口。2013年以来国务院出台了一系列的政策，从财税、金融、优化管理、提高便利化水平等方面提出了多项实质性举措，加强进口、促进对外贸易平衡。

“要通过调整《鼓励进口技术和产品目录》，鼓励银行业金融机构加大进口信贷支持力度，扩大先进的技术设备和关键零部件的进口。”他称。

还要改善供求关系和贸易便利化条件，加快推进通关一体化，完善检验检疫制度等，提高贸易便利化水平。同时改革完善进口管理，推进简政放权、放管结合，优化服务改革，创新政府监管模式，优化进口管理和服务。

要完善进口促进体系，大力发展进口促进平台，创新进口贸易方式。比如在汽车进口方面，正在积极创新汽车平行进口等，将在这些领域进行积极探索。

中国国家主席习近平主席在达沃斯论坛，今年5月在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛，以及20国集团领导人峰会等许多重大国际场合，系统地阐述了中国坚持经济全球化的原则立场。为此中国政府决定2018年11月5-10日在上海举办首届中国国际进口博览会。

中国海关总署此前公布，以美元计价9月出口同比增长8.1%，进口同比增长18.7%，为今年3月以来最高水平；贸易顺差为284.67亿美元。前三季度以美元计价出口同比增长7.5%，进口增长17.3%。

**美国对华高新技术产品出口管制是贸易不平衡重要原因**

由于美国总统特朗普（川普）将于下周来中国访问，有关中美贸易问题无疑成为此次发布会媒体关注的重点话题。

针对中美贸易不平衡的问题，中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长傅自应表示，美国对出口中国的高新技术产品的管制是导致两国贸易不平衡的重要原因。中国不刻意追求贸易顺差，明年将在上海举办首次进口商品博览会就是这种思路的体现。

他提到，中美贸易不平衡的原因极其复杂，归根到底是由两国的经济结构，产业布局不同所形成的竞争力，还有国际分工不同所决定的。同时也受到现行统计制度的影响，双方有统计上的误差，包括对转口贸易因素统计的差异。

“当然中美贸易不平衡还有一个很重要的原因，就是我国的市场有需求，但是美国方面对中国的高技术产品实行出口管制，我有需求，我想要，你不给我，这也是很大的原因。”傅自应称。

他提到，在同样汇率的水平下，中方在劳动密集型产品始终是保持顺差的，而在资本技术密集型产品、农产品，特别是服务贸易项下长期保持了逆差。这也充分说明中美两国的贸易，无论是货物贸易还是服务贸易，都是充分尊重市场规律是由市场来决定的，是由进口商和消费者来选择决定的。

他表示，特朗普总统近日将访华，美国商务部部长罗斯将率一个商务代表团随团到中国访问，并将与中方共同举办有关经贸活动，要签署一些商业性的合作协议。

“我们团队的沟通是畅通的，并且我们在有些方面已经达成了一些共识，我们力争全力筹备好特朗普总统访问中国期间能够有一定的经贸成果。并且就下一步深化中美经贸合作的路径做一些探讨。”傅自应称，“至于要签多大的单，这涉及商业机密不能告诉你们。”

他表示，期望在此次访问当中双方能够取得一个积极务实互利的成果，在两国元首会晤达成重要共识的指引下，推动中美合作迈上一个新的台阶。

美国总统特朗普将于下月访问亚洲五个国家，这是他上台以来首次出访亚洲。他将于11月8日抵达北京。

中国美国商会周二称，其担心在美国总统特朗普11月访问中国之前，美国政府没有为围绕中美两国经济关系失衡的谈判做好充分的准备。（完）