中国明年起取消钢材出口关税 并启动IT产品第三次降税--财政部

路透北京12月15日 - 继之前降低部分消费品进口关税之后，中国财政部再度对其他进出口关税进行部分调整，决定自2018年1月1日起，取消钢材等产品的出口关税，并以进口暂定税率方式降低动力电池正极材料、先进医药原料商品的进口关税。

财政部官方网站发布的新闻稿并显示，2018年7月1日还将启动信息技术（IT）等产品的第三次降税，同时对部分信息技术产品的进口暂定税率作相应调整。

此前中国已于今年7月1日对部分信息技术产品的最惠国税率实施了第二次降税，而这一措施将在明年上半年继续实施。

新闻稿并称，2018年，中国还将继续执行APEC环境产品降税承诺，并继续给予有关最不发达国家零关税待遇；为促进“一带一路”和自由贸易区建设，将对原产于26个国家或地区的部分进口商品实施协定税率；内地分别与港澳的更紧密经贸安排（CEPA）将适当扩大实施零关税的商品范围，继续实施海峡两岸经济合作框架协议（ECFA）。

中国财政部曾于11月24日发布通知称，自今年12月1日开始对部分消费品进口关税进行调整，涵盖食品、保健品、药品、日化用品、衣着鞋帽、家用设备、文化娱乐、日杂百货等各类消费品，共涉及187个8位税号，平均税率由17.3%降至7.7%。（完）

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