中国希望欧盟尽快彻底终止光伏双反措施 实现互利共赢--商务部

路透北京9月18日 - 针对欧盟决定改变对华光伏反倾销反补贴措施的形式，在措施剩余近一年的执行期内，将原先的价格承诺方式替换为最低限价。中国商务部贸易救济调查局局长王贺军周一表示，中方希望欧盟尽快彻底终止光伏双反措施，尽早为双方业界合作提供更加稳定和可预期的商业环境，实现双方产业的互利共赢。

商务部网站新闻稿援引他讲话称，中国注意到，欧委会在期中复审调查程序中，部分吸收了中国政府、行业组织和企业提出的意见，用不受数量限制的最低限价方式替代价格承诺，并逐步调低最低限价水平，这为推动中欧光伏贸易尽快恢复到正常市场状态迈出了积极的一步。

“中方愿意继续秉持既有的合作精神，在相互尊重、合作共赢的基础上发展中欧经贸关系，与欧方携手反对贸易保护主义，共同为经济全球化和开放型世界经济做出贡献。 ”王贺军指出。

他并指出，中欧光伏价格承诺是在双方高层关注下政府和业界共同努力的结果，是通过磋商成功解决贸易摩擦的典范，在一定历史阶段有效平衡了中欧双方的利益。

此前，针对欧盟对中国中厚钢板产品采取反倾销措施，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军发表谈话称，对欧委会裁定高税率的方法和决定表示严重质疑，并表示中方对欧盟在钢铁领域表现出的贸易保护主义倾向表示高度关注。（完）