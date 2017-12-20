欧盟反倾销调查新方法修正案违反世贸组织规则--中国商务部

路透北京12月20日 - 针对欧盟公布反倾销调查新方法修正案，中国商务部新闻发言人周三表示，欧盟此方法违反世贸组织规则，中方保留在世贸组织争端解决机制下的相关权利，将采取必要措施维护中方合法权益。

商务部网站刊登新闻稿援引该发言人称，世界贸易组织规则既不存在市场“严重扭曲”的概念，也没有社会和环境倾销的规定，欧盟反倾销调查新方法缺乏世贸组织规则依据。欧盟突破世贸组织规则继续使用“替代国方法”，并且用欧盟单方制定的标准衡量其他国家是否存在市场“严重扭曲”，将削弱世贸组织反倾销法律体系的权威性。

“欧盟作为世贸组织的重要成员，应尊重国际规则，只有维护多边贸易体制的权威性，才有利于各国的共同利益，”发言人强调，中方敦促欧方严格遵守世贸组织规则，善意、全面地履行国际条约义务。

商务部称，中方一直密切关注欧盟反倾销调查新方法修法进程，并多次向欧方表达中方关注。中方注意到，为履行中国加入世贸组织议定书第15条项下义务，欧盟反倾销法律新方法修正案取消“非市场经济国家名单”，欧盟反倾销法律中将不再有把中国作为“非市场经济国家”的法律假设。

此外，欧盟引入了市场“严重扭曲”的概念，在符合所谓市场“严重扭曲”的情况下，欧盟可以弃用出口国的价格或成本，而选择使用第三国或国际市场价格或成本来确定是否存在倾销。中方认为，欧盟此方法违反世贸组织规则。（完）

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