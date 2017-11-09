预计未来五年中国将进口超10万亿美元的商品和服务--商务部

路透北京11月9日 - 中国商务部发言人高峰周四表示，预计未来五年，中国将进口超过10万亿美元的商品和服务；将进一步营造法治化、国际化、便利化、公平竞争的营商环境，促进对外贸易持续、健康、平衡的发展，推动中国实现由贸易大国向贸易强国的转变。

他在商务部举行的例行新闻发布会上称，近年来中国政府坚持进口与出口并重，加快实施积极的进口政策，中国从不刻意追求贸易顺差，贸易平衡的状况完全是由市场决定的。

“国际金融危机爆发以来，中国的进口额增加了5,815亿美元，占世界贸易增量的将近20%，成为全球贸易复苏的重要拉动力量。我们举办中国国际进口博览会也是希望通过扩大进口、扩大对外开放，让世界各国共享中国的市场。”高峰称。

在谈及中美经贸问题时，他表示，中美之间应该努力扩大合作面，通过对话与沟通妥善管控分歧面，推动双边经贸合作终保持强劲的发展动力。

“我们始终认为中美经贸关系是中美双边关系的‘压舱石’和‘推进器’。特朗普总统首次访华，两国元首举行历史性的会晤，必将为中美双边关系，包括双边经贸关系进一步指明前进的方向。”高峰称。

周三下午，中国国务院副总理汪洋和美国的商务部罗斯部长举行会谈，并见证了两国企业19项商业协议的签约，涉及能源化工、农产品、飞机及组件、生命科学、环保设备、智慧城市等广泛的领域，合计金额达到82亿美元。

在被问及高通(Qualcomm)(QCOM.O)和博通(Broadcom)(AVGO.O)有意存在巨额合并一事时，高峰表示，从目前掌握的资料来看，该项交易尚处在磋商的阶段。根据中国《反垄断法》的相关规定，交易一旦达成，如果满足法定的条件，应该向商务部申报经营者集中审查。

他表示，商务部开展经营者集中反垄断审查，从立案到最后作出决定，有着严格的法定程序和评判标准，包括审查的时间。中国始终坚持内外资企业一致的原则，这个立场不会改变。

美国总统特朗普于11月8日至10日对中国进行国事访问，两国领导人将就中美关系和共同关心的重大国际与地区问题深入交换意见。

中国国家主席习近平周四与美国总统特朗普会谈时表示，对于中美两国来说，合作是唯一的选择；中美要加强在朝鲜半岛、阿富汗等重要国际问题上的合作。（完）