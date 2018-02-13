中国1月ODI同比增39.7%至108亿美元 采矿业对外投资增长迅速--商务部

路透北京2月13日 - 中国证券网周二援引商务部最新数据称，2018年1月中国境内投资者非金融类对外直接投资(ODI)为695.1亿元人民币，同比增长30.5%；折合108亿美元，同比增幅为39.7%，为连续三个月实现同比正增长。

中国证券网并援引商务部合作司商务参赞韩勇的解读称，1月房地产业、体育和娱乐业对外投资没有新增项目，不过，采矿业对外投资增长迅速。

数据显示，对外投资流向采矿业37.5亿美元，同比增长792.6%；流向租赁和商务服务业、批发和零售业、居民服务及其他服务业同比分别增长14.4%、24.2%、163.6%。

1月对外承包工程业务完成营业额668.1亿元人民币，同比增长18.4%（折合103.8亿美元，同比增长26.7%），新签合同额751.1亿元人民币（折合116.7亿美元）。

另外，中国对“一带一路”沿线国家投资合作快速增长。中国企业1月对“一带一路”沿线的46个国家有新增投资，合计投资额12.3亿美元，同比增长50%，占同期总额的11.4%，主要投向新加坡、马来西亚、老挝、越南、印度尼西亚、巴基斯坦和斯里兰卡等国家。

此外，东部地区、长江经济带对外投资活跃。东部地区10个省市合计对外投资49.8亿美元，同比增长65.4%，占地方投资的83.3%；长江经济带沿线省市对外投资28.2亿美元，比上年同期增长近一倍，占全国对外直接投资总额的26.1%，占地方对外投资的47.2%。（完）