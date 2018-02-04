中国对美国进口高粱进行反倾销、反补贴立案调查--商务部

路透北京2月4日 - 中国商务部周日发布公告，决定即日起对原产于美国的进口高粱进行反倾销和反补贴立案调查，本次调查通常应在2019年2月4日前结束，特殊情况下可延长至2019年8月4日。

商务部网站并刊登贸易救济调查局局长王贺军解读称，这是一起正常的贸易救济调查个案。商务部掌握的初步证据表明，美国政府对高粱提供了补贴，2013年以来，美国对中国高粱出口大幅增加，价格持续下降，对中国高粱产业造成损害。

他指出，由于中国高粱产业集中度低、种植户数量众多，产业难以准备必要的申请文件，中国政府主管机关根据自身掌握的初步证据自主对美高粱发起此次调查，“我们将按照中国相关法律、法规和世贸组织规则保障各利害关系方的正当程序权利。”

他并强调，中美是世界前两大经济体，两国互为重要的贸易伙伴，合作共赢是中美经贸关系的本质，中美经贸关系健康稳定发展符合两国和两国人民的根本利益。

“中方愿与美方在相互尊重、平等互利基础上，通过对话协商妥善处理经贸摩擦。”王贺军表示。

根据商务部公告，商务部获得的初步证据和信息显示，原产于美国的进口高粱以低于正常价值的价格向中国出口销售，存在较大幅度的倾销；同时，该产品进入中国市场数量大幅增长，价格持续下降，对中国国内产业同类产品价格造成削减和抑制，国内产业同类产品有关经济指标呈恶化趋势。

商务部获得的初步证据和信息还显示，美国高粱产量巨大，库存增加，2013年以来美国高粱出口数量占其产量比例均在50%以上。中国国内产业遭受了实质损害和实质损害威胁，且自美国进口产品的倾销与国内产业实质损害和实质损害威胁存在因果关系。

另一份公告显示，原产于美国的进口高粱接受了美国政府的补贴。同时，该产品进入中国市场数量大幅增长，价格持续下降，对中国国内产业同类产品价格造成削减和抑制，国内产业同类产品有关经济指标呈恶化趋势。

商务部获得的初步证据和信息显示，中国国内产业遭受了实质损害和实质损害威胁，且自美国进口产品所接受的补贴与国内产业实质损害和实质损害威胁存在因果关系。

自公告发布之日起，商务部对原产于美国的进口高粱进行反倾销、反补贴立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2016年11月1日至2017年10月31日，产业损害调查期为2013年1月1日至2017年10月31日。（完）

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