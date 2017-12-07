中美双方处理贸易摩擦应加强协商 推进互利共赢--中国商务部

路透北京12月7日 - 中国商务部发言人高峰周四表示，美方近期接连发起针对中国产品的贸易救济调查，不断释放负面的信息，是不具有建设性的，双方在处理贸易摩擦上应通过加强对话与协商，以及两国业界的沟通与协调，推进互利共赢的经贸合作。

他在商务部举行的例行新闻发布会上称，美方近期的举措引起中美双方的企业、尤其是有意愿与华合作、开拓中国市场的美国企业的普遍担忧。中方一直珍视稳定的、可预期的双边经贸氛围，并为此不懈地努力，从长远看希望美方是在真正维护企业的利益。

“贸易保护如同饮鸩止渴，只有开放合作才能扩大共同利益，”高峰称，中美经贸关系发展近40年来，虽经历风雨，但始终前行。中美经贸关系的本质是互利共赢。

针对美方在世贸组织争端解决机制中提交所谓“中国是非市场经济国家”的陈述，高峰表示，这是将本国国内法中的所谓六条评判的标准，凌驾于国际法之上的做法。世贸组织规则是各成员普遍遵循的国际贸易法律体系，希望美方的做法不是对国际规则的无视。

高峰并称，世贸组织争端解决机制周三就中国诉欧盟反倾销“替代国”做法案举行了听证会，中国强调会认真履行世贸组织规定的义务，但必须享有世贸组织的各项权利，所有世贸组织成员都必须如期履行《中国加入议定书》第15条的有关国际义务；关于美方在反倾销实践中的“替代国”做法的问题，中方已另案诉诸世贸组织。

数据显示，年初至今，美国商务部已发起近80起反倾销和反补贴调查，较去年同期增加60%以上。日前，美国商务部又对来自中国的通用铝合金板自主发起“双反”（反倾销、反补贴）调查。此外，美国近日还正式向WTO提交文件，反对赋予中国市场经济地位。（完）