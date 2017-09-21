中国没有任何一部法律强制外国投资者在华转让技术--商务部

路透北京9月21日 - 中国商务部新闻发言人高峰周四表示，外国企业在中国设立合资企业是市场行为和企业的自主选择，中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术；并称将尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施。

他在发布会上同时提到，中国-新加坡自贸区第四轮谈判将于10月11-12日在新加坡举行，推进中新自贸区升级谈判，力争早日完成相关谈判。

“中国没有任何一部法律强制外国投资者转让技术。在具体的企业合作过程中可能会出现类似的情况，那也是企业之间的市场行为，完全没有政府的干预。”高峰说。

美国首席贸易代表莱特希泽此前批评，中国的经营模式对世界贸易体系构成前所未有的威胁，并提及他收到美国一些大企业的投诉，称在中国要被迫设立合资企业，转让技术。

高峰表示，中国具有稳定的投资环境、完整的产业配套能力以及巨大的市场规模和贸易集成的优势，始终开放并欢迎各国投资者来华投资。

他强调，对于现行的世界贸易体系来说，多边贸易体制得到有效维护，多边规则得以认真遵守，是全球经济繁荣发展的根本保证。恰恰是个别国家采取的单边主义做法、发出的单边主义声音，是对多边贸易体制“前所未有”的挑战，许多世贸组织成员已经表达了担忧。

**减少新能源汽车的外商投资限制**

关于新能源汽车产业，高峰强调一直坚持开放发展的原则。下一步，将协调推动有关部门，尽快研究出台减少新能源汽车制造领域外商投资限制的政策措施，持续推进该领域的对外开放。

今年6月发布的《外商投资产业指导目录》中，已经明确放开外商在华建立生产纯电动汽车整车产品的合资企业数量的限制，以及汽车动力电池的外商投资股比限制。

中国国家发改委上周明确，今年下半年将在金融、新能源汽车等领域进一步放宽外资准入，简化外商投资管理程序，支持北京、上海、广州、深圳等特大城市率先加大营商环境改革力度。

此外，高峰还指出，中国和新加坡自贸区第四轮谈判将于10月11-12日在新加坡举行，目前双方已经举行了三轮谈判，重点就货物、服务、投资、电子商务、竞争、环境与贸易、经济合作等领域展开了具体的磋商，已经取得了积极的进展。

据新华社报导，中国总理李克强周二同来华进行正式访问的新加坡总理李显龙会谈时指出，共同推进区域全面经济伙伴关系协定商谈和中新自贸协定升级谈判，拓展金融、科技、创新等领域合作。

“我们将在‘一带一路’合作倡议的框架之下，加强同新方发展战略的对接，积极推进中新自贸区升级谈判，并与新方一道力争早日完成相关的谈判，进一步提升中新双边经贸合作的水平。”高峰表示。

目前中国是新加坡最大的贸易伙伴，新加坡是中国最大的外资来源国。根据中方统计，今年1-7月，中新双边贸易额达到435.4亿美元，增长13.1%，其中中方出口252.6亿美元，增长3.5%，自新加坡的进口达到182.8亿美元，增长29.9%。（完）

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