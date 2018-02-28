中国强烈不满美国对中方铝箔产品双反调查的错误裁定--商务部

路透北京2月28日 - 针对近日美国发布对中国铝箔产品反倾销和反补贴调查最终裁定，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，美方不合理地、过度使用贸易救济措施，不仅无法实现美国铝箔产业的“复兴”，反而将影响美国内就业，损害广大美国消费者的福利；对美方的错误做法，中方将采取必要措施维护自身合法权益。

商务部网站周三刊登新闻稿援引他称，美国铝企业早在20多年前就主动退出附加值较低的铝箔生产，转而生产利润较高的铝材产品，因此美国铝箔产量的下降和市场份额的减少是美国企业的商业选择，并非由进口铝箔导致。

“从调查过程和结果看，美方依然罔顾世贸组织规则，严重损害了中国铝箔出口企业利益，中方对此表示强烈不满。”王贺军称。

他并指出，美国商务部在本案的反倾销调查中，仍然以其国内法为依据继续认定中国为“非市场经济国家”，适用“替代国”做法，裁出48.64%-106.09%的畸高反倾销税率。在反补贴调查程序中，美国商务部人为地将中国原材料供应商、金融机构认定为“公共机构”，在没有任何证据的情况下错误地裁出了17.16%-80.97%的高额反补贴税率。

美国铝业协会(Aluminum Association)周二表示，美国商务部做出终裁，认为自中国进口的部分铝箔在美国售价低于合理价格，而且生产商获得政府补贴。（完）

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