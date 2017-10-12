非市场经济国家概念是个别国家冷战时期的国内产物--中国商务部

路透北京10月12日 - 美国商务部近日推迟对中国进口铝箔进行反倾销调查的初裁决定，并表示将全面分析中国作为非市场经济国家的信息。对此，中国商务部发言人高峰强调，非市场经济国家的概念并不存在于世贸组织的多边规则中，只是个别成员冷战时期的国内产物。

高峰在例行发布会上表示，作为《世贸组织协定》这一国际条约的组成部分，《中国加入世贸组织议定书》第15条明确规定，自2016年12月11日起，在对华反倾销中采用替代国价格计算倾销幅度的做法必须终止。

“这一点是明确和不容置疑的。所有世贸组织成员都应该重信守诺，严格遵守国际法的准则，切实履行国际条约义务。”他表示。

高峰强调，所谓非市场经济国家的概念并不存在于世贸组织的多边规则中，只是个别成员冷战时期的国内产物，世贸组织164个成员中有此国内法的成员寥寥无几。这与全面、彻底履行世贸组织国际条约义务，不能混为一谈。

“中美建交30多年来，经贸关系得到了迅速的发展，已经形成‘你中有我、我中有你’的利益交融的格局，成为两国关系的‘压舱石’和‘推进器’。”他说道。

在发展中美双边经贸关系上，他表示，要努力扩大合作，愿与美方本着相互尊重、合作共赢的精神，努力照顾彼此的关切，为双边贸易、投资合作营造良好的环境，为两国和两国人民带来实实在在的巨大利益。

同时，要妥善管控分歧。随着中美经贸合作规模的日益扩大，双方应该始终保持磋商和沟通，通过对话与合作，解决双边经贸关系中出现的摩擦和分歧，始终保持中美双边经贸关系在正确轨道上前行。

对于欧盟修改反倾销和反补贴的立法提案时取消“非市场经济国家”名单的做法，高峰称中国表示肯定，但他提及欧盟同时引入了所谓的“市场严重扭曲”的概念和标准。

他指出，实际上，在世贸组织反倾销的规则中，并没有“市场严重扭曲”的概念，也没有环境、劳工倾销的条款，欧方的做法缺乏世贸组织的规则依据，也会对世贸组织反倾销法律体系造成破坏，增大其法律适用的不确定性。

“我们敦促欧方严格遵守世贸组织的规则，善意、全面地履行国际条约义务，维护世贸组织的权威性。我们将密切关注欧方的有关动向，必要时采取相应的措施，坚决维护中方的合法权益。”高峰表示。

此外，他还重申，中方始终高度重视知识产权的保护，反对任何的单边主义、保护主义的做法。希望美方能从中美经贸关系的大局出发，充分考虑所有利害关系方的意见，尊重事实，尊重多边贸易规则，审慎行事。中方将密切关注调查的进展，并适时采取相应的措施，坚决扞卫中方的合法权益。

美国商务部此前表示，将推迟就针对进口自中国的铝箔进行的反倾销调查作出初步裁决，并在声明中称，推迟作出裁决可令其得以“全面分析有关中国非市场经济地位的相关信息”。（完）