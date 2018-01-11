中国密切关注美对华301调查 将坚决维护中方合法权益--商务部

路透北京1月11日 - 中国商务部新闻发言人高峰周四表示，2018年中美贸易摩擦存在不确定因素，应通过对话和协商有效管控分歧，按照国际规则妥善解决，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义；正密切关注美国对华301调查的情况，将采取所有必要措施，坚决维护中方的合法权益。

他在商务部例行新闻发布会上称，在经贸问题上，中美之间的共同利益远远大于分歧，是可以实现互利共赢的，合作是唯一正确选择。中方从不刻意追求贸易顺差，无论出口还是进口、货物贸易还是服务贸易，都由市场决定的，是两国企业和消费者的自主选择。

“美方依据其国内法，发起对中国的贸易调查，是对现有国际贸易体系的破坏。”高峰称，如果美方执意采取单边的、保护主义的做法，损害中方的利益，将采取所有必要措施维护中方的合法权益。

他并强调，造成中美贸易不平衡的原因是多方面的，是由两国的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的，也受到现行的贸易统计制度、美方对华高技术出口管制等原因的影响。中美双边贸易的巨大体量，出现摩擦在所难免，双方应通过合作推动解决贸易不平衡的问题，而不是将其作为推行单边保护主义的借口。

高峰表示，近期美国国内贸易保护主义的声音有所抬头，甚至有时会占到上风，中方坚决反对任何形式的贸易投资保护主义。中美经贸关系的本质是合作共赢，相信美方能够充分考虑两国企业界加强合作的强烈愿望，与中方相向而行，为两国企业的合作营造更加开放、透明、便利的环境，共推中美经贸关系长期健康稳定的发展。

近日美国以国家安全为由否决了中国电商巨擘--阿里巴巴旗下蚂蚁金服与速汇金(MGI.O)的合并计划，对此高峰表示，对中国企业在美开展正常商业性投资并购，再次因为所谓的国家安全原因受阻表示遗憾。

他表示，中方鼓励中国企业合理合法的“走出去”，开展投资并购业务，既是企业自身国际化发展的需要，也完全是市场经济规律使然。企业遵守市场的规则，自主进行决策，尊重当地的法律。

“我们不反对有关国家对外国投资开展正常的安全审查，但是我们对以‘国家安全’为由，对外国投资设置‘玻璃门’、‘弹簧门’的倾向表示担忧，”高峰称，希望有关国家能够采取切实的行动，为包括中国企业在内的各国投资者创造公平、公正、公开、可预期的投资环境。

人民日报周一刊登署名钟声的评论文章指出，美国以“国家安全审查”为名导致中国企业赴美投资折戟，折射出美方在经贸问题上日益加重的保护主义心态；目前中美经贸关系正在发生一些变化，从保护主义的“哈哈镜”中观察，不可能获得中美经贸往来的真实图景。（完）

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