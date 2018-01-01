2020年前巩固中国经贸大国地位 2035年前基本建成经贸强国--商务部长

路透北京12月31日 - 中国商务部部长钟山周日在求是杂志撰文称，到2020年前，进一步巩固中国经贸大国地位；到2035年前，基本建成经贸强国；到2050年前，全面建成经贸强国。

文章称，改革开放的实践充分证明，只有扩大开放，才能促进发展、增强实力，从而实现经济安全。要坚持在有效防范风险的前提下深化对外开放，在提高对外开放水平中增强风险防范能力。

要继续鼓励有实力、信誉好的企业走出去，为企业走出去营造好的环境、好的条件、好的服务，引导企业增强风险防范能力。实施境外合作区创新工程，培育大型跨国企业，打造中国投资品牌，树立中国投资形象。

推动互联互通和产业对接，做优做精重大项目。加强创新能力开放合作，培育贸易新增长点，拓展投资领域，推动“一带一路”建设再上新台阶。

同时，促进产业向中西部梯度转移，积极推动打造新的开放增长极，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局。按照中央统一部署，赋予自贸试验区更大改革自主权，探索建设自由贸易港。

要坚定不移推进全球贸易投资自由化便利化，提出更多中国方案、中国倡议。积极推进自贸协定谈判，提升自贸协定水平。全力筹备好中国国际进口博览会。

提高利用外资水平。不断扩大利用外资的规模，不断提高利用外资的质量。科学研判中长期的外资走势，创新工作思路，打造利用外资新平台，重塑利用外资新优势。优化利用外资环境，推动大幅度放宽市场准入，保护外商投资合法权益，营造公平透明、可预期的营商环境。（完）

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