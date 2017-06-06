中国鼓励社会资本参与农业绿色发展等农业公共产品服务供给--财政部

路透北京6月6日 - 中国财政部和农业部最新联合发布实施意见，探索农业领域推广政府和社会资本合作（PPP）模式的实施路径、成熟模式和长效机制，重点引导和鼓励社会资本参与农业绿色发展、农产品物流与交易平台等农业公共产品和服务供给。

财政部网站周二刊登“关于深入推进农业领域政府和社会资本合作的实施意见”，称将择优确定“国家农业PPP示范区”，所属PPP项目将在PPP示范项目申报筛选和PPP以奖代补资金中获得优先支持，并开展农业PPP项目资产证券化试点，探索各类投资主体的合规退出渠道。

意见表示，加大对农业农村公共服务领域推广运用PPP模式的政策扶持力度，鼓励各类市场主体通过公开竞争性方式参与农业PPP项目合作，破除社会资本进入农业公共服务领域的隐性壁垒。

同时，鼓励选择重点领域、重点项目先行试点探索，及时总结经验，完善相关政策，形成可复制、可推广的合作模式。

重点引导和鼓励社会资本参与农业公共产品和服务供给的领域包括，农业绿色发展、高标准农田建设、现代农业产业园、田园综合体、农产品物流与交易平台和“互联网+”现代农业。

根据意见，优先选择有经营性现金流、适宜市场化运作的农业公共设施及公共服务项目，做好项目储备，明确年度及中长期项目开发计划，确保农业PPP有序推进。

财政部与农业部联合组织开展国家农业PPP示范区创建工作，各省（区、市）财政部门会同农业部门择优选择一个农业产业特点突出、PPP模式推广条件成熟的县级地区作为农业PPP示范区向财政部、农业部推荐。

财政部、农业部将从中择优确定“国家农业PPP示范区”。国家农业PPP示范区所属PPP项目，将在PPP示范项目申报筛选和PPP以奖代补资金中获得优先支持。各地财政部门、农业部门要共同做好农业PPP示范区的申报工作，加强对示范区的经验总结和案例推广，推动形成一批可复制、可推广的成功模式。

同时，拓宽金融支持渠道。充分发挥中国PPP基金和各地PPP基金的引导作用，带动更多金融机构、保险资金加大对农业PPP项目的融资支持。加强与国家农业信贷担保体系的合作，鼓励各地设立农业PPP项目担保基金，为PPP项目融资提供增信支持。创新开发适合农业PPP项目的保险产品。开展农业PPP项目资产证券化试点，探索各类投资主体的合规退出渠道。

此外，各地农业部门、财政部门要积极协调相关土地部门，在保障耕地占补平衡的基础上，在当地土地使用中长期规划中全面考虑农业PPP项目建设需求，并给予优先倾斜，为项目用地提供有效保障。

中国国家发改委和农业部去年年底发布关于推进农业领域政府和社会资本合作的指导意见，拓宽社会资本参与现代农业建设的领域和范围，重点支持社会资本开展高标准农田、种子工程、现代渔港、农产品质量安全检测及追溯体系、动植物保护等农业基础设施建设和公共服务等领域。（完）

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