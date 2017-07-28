中国对隐性债务保持监督高压态势 建立严格查处问责机制--财政部

路透北京7月28日 - 针对外界一直担忧的地方政府隐性债务，中国财政部副部长刘伟周五明确表态称，中国已经形成地方政府债务管理和监督的“闭环”制度体系，对隐性债务保持监督高压态势，并建立严格查处问责机制。

他在国新办举行的发布会上称，将保持政策连续性和稳定性，进一步实施好更加积极有效的财政政策；积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量。

“坚决查处违法违规融资担保行为并公开曝光。对于地方政府违法违规的融资担保行为，我们除了要求纠正以外，还要问责到人。”刘伟称。

他表示，中国政府高度重视防范和化解地方政府债务风险，财政部已经建立风险预警和应急处置机制，要求各地根据债务总额、结构等对风险进行评估。这是一个非常严谨的制度设计。

他解释称，首先实行地方政府债务限额管理，地方政府债务限额是经全国人民代表大会审查通过的，这个限额按程序确定到各个省，是不允许突破的。

第二，将地方政府债务全部纳入预算管理。在《预算法》实施以后，凡是地方政府要新增政府债务，必须纳入预算，接受同级人大审查和监督，不能在预算盘子之外随意举债。

第三，发行新增地方政府债券。这在法律构架之下，由各地在法定限额内发行地方政府债券规范举债。各地的发行规模按照各地偿债能力以及融资需求确定。

第四，发行地方政府债券置换存量政府债务，把整个债务成本降低。到去年末，全国地方政府债务余额15.32万亿元人民币，控制在全国人大批准的限额17.19万亿以内。如果以债务率来衡量地方政府债务水平，2016年地方政府的债务率，地方债务是80.5%，低于国际通行警戒标准。

如果加上纳入预算管理的中央政府债务余额12.01万亿，全国政府债务余额27.33万亿。按照国家统计局公布的GDP初步核算数74.41万亿计算，政府债务的负债率是36.7%。这低于欧盟60%的警戒线，也低于主要市场经济国家和新兴市场国家水平。政府债务风险总体是可控的。

此外，完善地方政府专项债务管理。制定专门的专项债券管理办法，加强对跟地方政府性基金收入、地方政府资产（如土地资产）相关的专项债务管理等。

他提到，2017年地方政府债务限额是18.82万亿。到6月底，地方又发了一部分债，现在的地方政府债务余额是15.86万亿元，还是控制在18.82万亿这个限额以内的。

**完善地方政府举债融资机制，打造中国版“市政项目债”**

同时出席发布会的财政部预算司副司长王克冰补充称，国务院明确提出要严控地方政府债务增量，发出了严管的信号，财政部会始终坚持“开好前门、严堵后门”的管理思路，不断完善规范地方政府举债融资机制。

包括依照法定程序合理确定地方政府举债上限，由地方统筹安排用于重大公益性项目支出，加大“补短板”力度。

同时稳步推进专项债券管理改革，目前已经发布了《地方政府土地储备专项债券管理办法》和《地方政府收费公路专项债券管理办法》，根据历史数据分析，这两个领域的融资在地方政府债务里面占的比重比较大。

在这个基础之上，财政部还鼓励地方在法定限额之内，试点发展项目收益和融资自求平衡的专项债券品种，建立专项债券和项目收益、资产相对应的制度。

“这些措施，就是要从我国实际出发，打造中国版的‘市政项目债’，保障地方合理融资需求。这项工作是保障地方合理融资需求的重大机制建设。”王克冰称。

此外，加快推进融资平台公司市场化转型，依法界定政府和企业边界，剥离融资平台公司的政府融资职能，支持融资平台公司转型为自负盈亏、自主经营的国有企业，地方政府在出资范围内承担责任，转型以后的国有企业可以合法合规服务地方经济建设。但是，政府不能替它承担偿债责任。

坚决依法规范地方政府举债行为。地方政府一律采取在限额内发行地方政府债券方式规范举债，除此之外地方政府不得以任何方式举债。

“坚决制止地方政府通过融资平台公司变相融资，要督促地方严格执行国家出台的PPP、政府投资基金、政府购买服务等各项规范管理政策要求，防止地方政府把它异化为变相举债的渠道。”王克冰称。

此前人民日报评论中提及中国经济需要防范的“黑天鹅”和“灰犀牛”，周四中央财经领导小组办公室经济一局局长王志军在国新办的发布会给出了明确的解释：“灰犀牛”包括如影子银行、房地产泡沫、国有企业高杠杆、地方债务、违法违规集资等问题。

中国中共中央政治局周一召开会议指出，要深入紮实整治金融乱象，加强金融监管协调，并积极稳妥化解累积的地方政府债务风险，有效规范地方政府举债融资，坚决遏制隐性债务增量。（完）