发行美元主权债将综合反映中国主权信用定价水平--财政部

路透上海10月24日 - 中国财政部近期将在香港发行20亿美元主权债券，为时隔13年来首度，并有望无评级发行。财政部周二表示，此次发行美元主权债，将综合反映中国主权信用的定价水平，国际市场上成熟的专业投资者将对中国真实的主权信用状况作出客观判断。

财政部有关负责人称，近年来，中国经济稳中向好态势不断巩固，经济增长格局发生重大变化。一些国际评级机构基于西方发达国家经验和惯性思维开展主权信用评级，对中国经济的发展路径、增长模式、体制特点的认识存在局限性，对中国经济良好基本面和发展潜力存在误读。

“国际市场上成熟的专业投资者，都建立了内部独立的风险定价体系，对中国的真实主权信用状况，会作出客观判断，”该负责人说。

三大国际评级公司中的两家今年下调了中国的主权评级。其中穆迪5月宣布，下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。标普9月亦将中国长期主权信用评级从AA-降至A+，展望调整为“稳定”。

财政部10月11日公告称，将于近日在香港发行20亿美元主权债券，其中五年期10亿美元，10年期10亿美元，发行完成后将在香港联合交易所挂牌上市交易。

交通银行首席经济学家连平今日发布点评报告称，中国此次发行美元主权债券虽无国际评级公司提供债项评级，但仍将受到投资者的踊跃认购。发行价格与AA级评级国家主权债券价格基本相同的可能性很大，也不排除好于后者的可能性。

“这种结果将在客观上表明中国实际的主权信用状况要好于国际评级公司的评价，”交行报告称。

财政部上述负责人还表示，此次发行主权美元债有助于提高金融业对外开放水平，重启国际资本市场融资渠道，也有利于建立中国外币债券定价基准，完善主权外币债券的收益率曲线，为中资企业在国际市场融资提供重要的定价参考系，提高定价效率。

他同时指出，本次发行主权外币债券，融资并非首要考虑，所以发行规模不大，募集的资金将用作一般政府性支出，统筹使用，“在经济持续增长、外汇充足的情况下，中国政府并没有强烈的外部融资需求。”

截至2016年末，中国中央政府外债余额为181亿美元，占国债余额之比为1.06%，且其中85%为在离岸市场发行的人民币国债。该负责人称，这一比例既远低于中国的历史水平，也远低于国际平均水平；适量发行主权外币债券，有助于让中国的主权外债结构更加均衡。

路透上周报导称，中国已经聘请包括中国农业银行(601288.SS)、交通银行(601328.SS)以及花旗集团(C.N)等10家银行办理20亿美元的美元计价主权债发行。这些受聘负责此次债券发行的银行，将于10月25日在香港安排一次与固定收益投资者的会面。(完)

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