中国五年期美元主权债发行收益率2.196% 10年2.687%--财政部

路透上海10月27日 - 中国财政部周四稍晚公告称，当日在在香港发行的20亿美元主权债券，包括五年期10亿美元，10年期10亿美元；此次发行共获得约220亿美元认购。定价方面，五年期收益率为2.196%（票面利率2.125%）；10年期收益率为2.687%（票面利率2.625%）。

根据路透报价，目前美国国债五年期和10年期的收益率水平分别在2.07%和2.45%附近。

本次中国发行美元主权债券，为时隔13年来首度，并且为无评级发行。

财政部有关负责人此前表示，此次发行美元主权债，将综合反映中国主权信用的定价水平，国际市场上成熟的专业投资者将对中国真实的主权信用状况作出客观判断。

该负责人称，近年来，中国经济稳中向好态势不断巩固，经济增长格局发生重大变化。一些国际评级机构基于西方发达国家经验和惯性思维开展主权信用评级，对中国经济的发展路径、增长模式、体制特点的认识存在局限性，对中国经济良好基本面和发展潜力存在误读。

三大国际评级公司中的两家今年下调了中国的主权评级。其中穆迪5月宣布，下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。标普9月亦将中国长期主权信用评级从AA-降至A+，展望调整为“稳定”。

截至2016年末，中国中央政府外债余额为181亿美元，占国债余额之比为1.06%，且其中85%为在离岸市场发行的人民币国债。财政部负责人称，这一比例既远低于中国的历史水平，也远低于国际平均水平；适量发行主权外币债券，有助于让中国的主权外债结构更加均衡。(完)

参看详情，可点选中国财政部网站 here