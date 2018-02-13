中国财政部等调整新能源汽车财政补贴政策 过渡期间部分补贴打折

路透北京2月13日 - 中国财政部周二发布通知，调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，提出在2018年2月12日至6月11日的过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车，按照对应标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。

财政部网站刊登四部委《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，指出根据动力电池技术进步情况，进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求，鼓励高性能动力电池应用，新能源汽车产品纳入《新能源汽车推广应用推荐车型目录》后销售推广方可申请补贴。

通知称，根据成本变化等情况,调整优化新能源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。燃料电池汽车补贴力度保持不变，燃料电池乘用车按燃料电池系统的额定功率进行补贴，燃料电池客车和专用车采用定额补贴方式。鼓励技术水平高、安全可靠的产品推广应用。

财政部、发改委等要求，破除地方保护，建立统一市场。各地不得采取任何形式的地方保护措施，包括但不限于设置地方目录或备案、限制补贴资金发放、对新能源汽车进行重复检验。

对经有关部门认定存在地方保护行为的地方，中央财政将视情节相应扣减充电基础设施奖补资金。地方应不断加大基础设施建设力度和改善新能源汽车使用环境，从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。

通知要求企业应进一步落实生产者责任，对自身生产和销售环节加强管理与控制，建立企业监控平台，及时准确上报新能源汽车推广补贴申报信息，确保真实、可查。

该通知从2月12日起实施，过渡期期间对照的标准参见《财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号）。

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