中国减税降费不会加剧财政收支矛盾 反有助培植扩大税源--副财长

路透北京6月9日 - 在经济增速放缓的大背景下，中国政府大规模的减税降费是否会加剧财政收支矛盾？财政部副部长史耀斌周五明确表态，不仅不会加剧财政收支矛盾，反而有助于改善企业经营环境，相应扩大培植更多税源和其它合理的政府性收入。

他在周五国新办举行的吹会风会上称，今年以来国务院常务会议审议通过多项减税降费措施，预计全年可实现减税降费1万亿元人民币以上，大规模的减税降费也有助于焕发微观领域企业活力。

同时中国今年初的预算安排中赤字率虽然保持不变，仍为3%，但赤字规模明显扩大，其中就已经为企业减税降费的预算支出作了安排。

中国2017年全国财政预算赤字规模为2.38万亿元人民币，比上年增加2,000亿元。

对个别地方出现财政收支矛盾加剧的隐忧，史耀斌称，中央财政会通过一般和专项转移支付来确保这些地区的社会保障和民生方面的开支。

据财政部公布数据，中国4月财政收支增速双双放缓，均从两位数增速滑落至个位数。财政部预计，受部分经济指标增速回落、减税降费等影响，后期财政收入增幅可能继续呈放缓走势。

1-4月累计，全国一般公共预算收入61,150亿元，同比增长11.8%；全国一般公共预算支出59,553亿元，同比增长16.3%。4月财政收入增速降至7.8%，支出增速降至3.8%。

由于对中国地方政府债务的担忧，国际评级机构穆迪近期下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。

其后中国财政部和发改委迅速回应穆迪调降中国评级，指其高估困难低估改革能力。

**减税降费明细帐**

史耀斌提到，今年在减税方面实施了简化增值税税率结构，扩大享受企业所得税优惠的小型微型企业范围等六项政策措施，每年可减轻企业负担约3,825亿元。

在降费方面，已出台清理规范一批政府性基金，行政事业性收费和经营服务性收益，阶段性降低失业保险费率，降低银行业金融机构涉企收费等，每年可减轻企业负担3,355亿元。上述减税降费举措每年可减轻企业负担约7,180亿元。

本周的国务院常务会议上，又通过了进一步清理规范涉企收费的政策，包括在工程建设领域清理规范保证金，将工程质量保证金预留比例上限由5%降为3%，仅此一项预计可减轻企业负担2,100亿元。

中国国务院周三召开常务会议称，要持续推出减税降费措施，让企业轻装上阵。决定自7月1日起，推出暂免征银行业和保险业监管费等四项新的降费措施，预计每年可再减轻企业负担2,830亿元。

"以上合计每年可减轻企业负担约2,830亿元，加上此前已经确定的减税降费举措约7,180亿元，每年合计减轻企业企业约10,010亿元，全年实现减税降费1万亿元以上。”史耀斌称。

他提到，为巩固减税降费政策效果，财政部发改委将进一步完善收费目录清单，同时将抓紧研究建立财政补助事业单位收费（包括经营服务性收费）目录清单制度。（完）