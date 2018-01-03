中国财政部称境外所得税抵免新政实行综合抵免 将降低企业税负

路透北京1月3日 - 中国近日完善企业境外所得税收抵免政策，对此财政部表示，实行综合抵免法，对同时在多个国家投资的企业可以统一计算抵免限额，有利于平衡境外不同国家（地区）间的税负，增加企业可抵免税额，降低企业境外所得总体税收负担。

财政部网站周二稍晚刊登答记者问指出，随着国家“一带一路”战略的实施以及中国企业境外投资日益增加，现行分国抵免法对于同时在多个国家投资的企业可能存在抵免不足问题，抵免层级较少，使得一部分税款无法抵免。而新政将抵免层级由三层扩大至五层，抵免层级越多，消除重复征税就越彻底。

“综合抵免依然遵守限额抵免原则，不会侵蚀所得税税基。”税政司有关负责人称，企业此前在分国抵免法下还有尚未抵免完的余额，可在税法规定五年结转期的剩余年限内，按照综合抵免法计算的抵免限额继续结转抵免。

中国财政部和国家税务总局近日发布通知完善企业境外所得税收抵免政策，中国企业可以选择按国别分别计算或不按国别汇总计算其来源于境外的应纳税所得额，并按照相关税率分别计算其可抵免境外所得税税额和抵免限额。上述方式一经选择，五年内不得改变。

2017年8月，国务院印发《关于促进外资增长若干措施的通知》，明确提出制定三项税收支持政策的要求，此项政策是其中一项，另外两项政策分别是：技术先进型服务企业所得税优惠政策推广至全国实施；境外投资者以分配利润直接投资暂不征收预提所得税政策，执行时间都是2017年1月1日。

上述负责人并指出，由于企业所得税实行年度汇算清缴制度，2017年度的企业所得税汇算清缴在2018年5月底前进行，此次通知规定自2017年1月1日起执行，在操作上也是可以做到的。

据其介绍，2011年，财税部门根据企业所得税法授权已发文明确对石油行业企业实行综合抵免法，石油行业企业的实践为扩大综合抵免范围起到了试点和基础性作用；同时在税收征管操作方面，根据石油行业企业的实践，相对于分国抵免法而言，企业实行综合抵免法汇总计算境外所得抵免限额的复杂性和工作量大大降低，企业税法遵从度也得到提高。（完）

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