中国从未发布遗产税相关条例或草案 将研究遗产税问题--财政部

路透北京11月23日 - 中国财政部日前表示，中国目前并未开征遗产税，也从未发布遗产税相关条例或条例草案；将继续跟踪国际上遗产税的发展趋势，进一步研究遗产税有关问题。

财政部网站公开“关于政协十二届全国委员会第五次会议第0107号（财税金融类018号）提案答复的函 ”称，提案中提到的“2004年、2010年版《中华人民共和国遗产税暂行条例（草案）》”来源未知。

财政部指出，从近年来遗产和赠与税的国际发展趋势看，征收遗产和赠与税在调节贫富差距的同时，可能会对一国的经济特别是国外资本流入和国内资本流出产生一定的影响，是否征收遗产和赠与税已逐步成为国家、地区间税收竞争、吸引投资的一项重要内容。

财政部表示，遗产税具有征税范围复杂的特点。遗产形态多种多样，既包括房地产等不动产，也包括银行存款、现金、股票、证券、古玩、字画、珠宝等动产，还包括知识产权等无形资产，开征遗产税需要全面、准确掌握居民财产信息，以及遗赠、继承等具体情况。

同时，遗产税征管程序复杂。需要对各类财产进行合理估价，需要大量专业人员从事相关估价工作，征管中极易产生争议，争议解决程序通常也较为复杂。

此外，征管配套条件要求高。开征遗产税还需要具备相应的征管条件，如不同政府部门的紧密配合、对拒不缴税的纳税人在法律中做出税收保全和强制措施制度安排等。

财政部并称，该部自上世纪90年代以来会同国家税务总局等部门一直在认真研究相关问题，收集、梳理了部分国家和地区遗产税通行做法，并积极关注相关国家税制发展趋势。而部分开征遗产和赠与税的国家和地区近年来出现了取消或弱化该税种的趋势。

据了解，全国政协委员、全国工商联常委、上海段和段律师事务所管理合伙人段祺华在今年“两会”期间建议，遗产税起征点应在1,000万至2,000万元人民币之间。（完）

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