中国去年末地方政府债务余额164,706亿元 在人大批准限额之内--财政部

路透北京1月17日 - 中国财政部周三公布，2017年12月末，全国地方政府债务余额164,706亿元人民币，控制在全国人大批准的限额之内。其中，一般债务103,322亿元，专项债务61,384亿元；政府债券147,448亿元，非政府债券形式存量政府债务17,258亿元。

其中，地方政府债务余额、非政府债券形式存量政府债务比11月末均有所减少，财政部指因主要是部分工程款年底结算以及部分地区依法安排超收收入偿还年底到期债务后，地方根据实际情况相应核减了余额。

财政部官网刊登的公告并显示，2017年全国发行地方政府债券43,581亿元，其中置换债券27,683亿元、新增债券15,898亿元。

单独12月份，全国发行地方政府债券323亿元。其中，一般债券23亿元，专项债券300亿元；按用途划分，新增债券126亿元，置换债券197亿元。

1-12月累计，全国发行地方政府债券43,581亿元。其中，一般债券23,619亿元，专项债券19,962亿元；按用途划分，新增债券15,898亿元，置换债券27,683亿元。

经第十二届全国人民代表大会第五次会议审议批准，2017年全国地方政府债务限额为188,174.3亿元。其中，一般债务限额115,489.22亿元，专项债务限额72,685.08亿元。（完）

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