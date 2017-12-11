中国11月财政收入和支出同比双降 前11月预算支出完成逾九成（更新版）

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路透北京12月11日 - 受国务院减税降费导致非税收入下降等的影响，中国11月财政收入同比呈现年内首降；与此同时，今年1-11月全国一般公共预算支出已经完成逾九成，前期支出力度大导致后期支出相应减少，11月单月财政支出增速连续第二个月同比下降。

中国财政部周一公布，11月全国一般公共预算收入11,385亿元人民币，同比下降1.4%；其中税收收入同比增长2.6%，非税收入同比下降12.9%。11月全国一般公共预算支出16,566亿元，同比下降9.1%，降幅较上月的同比减少8%进一步扩大。

“（11月）当月收入增幅回落，主要是非税收入、耕地占用税、城镇土地使用税等下降较多，”财政部新闻稿称，至于支出同比亦进一步下降，“主要是今年支出进度明显快于往年，预算支出在前期落实增多，后期支出量相应减小，属正常现象。”

中国月度财政收支同比增速图表 tmsnrt.rs/2B8ysmw

财政部网站新闻稿显示，1-11月累计，全国一般公共预算收入161,748亿元，同比增长8.4%。其中，税收收入136,072亿元，同比增长11.2%；非税收入25,676亿元，同比下降4.5%。

支出方面，1-11月全国一般公共预算支出同比增长7.8%，为179,560亿元，这相当于年初财政部预算草案中全年全国一般公共预算支出194,863亿元的92.1%，同时也意味着今年12月财政支出量大约在1.53万亿元。

财政部新闻稿并称，今年前11月，中央一般公共预算本级支出25,670亿元，同比增长7.1%，为年初预算的86.7%，比去年同期进度加快0.3个百分点；地方一般公共预算支出153,890亿元，同比增长7.9%，为年初代编预算的93.4%，比去年同期进度加快0.4个百分点。

恒丰银行研究院宏观经济研究中心负责人蔡浩指出，11月财政收入继去年12月以来再次录得同比负增长，原因主要系在国务院减税降费的要求下，今年4月以来非税收入下降较多，5-11月仅有一个月增速为正。而同时税收收入同比增幅大幅回落至2.6%，两相叠加导致了11月财政增速的负增长。

他并称，11月财政支出同比增速继续为负，如果按照今年3月财政部制定的全年支出预案来计，12月尚有财政支出空间1.5-1.6万亿，仍然远低于去年12月2.2万亿的实际支出。

“正如我们此前估计，去年四季度因为稳增长的需要，财政支出超预算发力，今年由于全年增长目标完成无压力，财政超预算支出的必要性降低，四季度实际财政支出数字大概率低于去年。”他表示。

具体到税收收入来看，今年以来主体税种多数增长较快。财政部新闻稿称，1-11月国内增值税51,791亿元，同比增长7.5%，其中受营改增政策性减税影响，改征增值税下降6.6%。

资源税税收前11月同比增长46.6%；进口货物增值税、消费税同比增长27.6%；车辆购置税同比增长25.3%；出口退税同比增长19.2%；个人所得税同比增长19%；关税同比增长17.2%。

在土地和房地产相关税收中，契税同比增长15.1%；土地增值税同比增长17.3%；房产税同比增长18.1%；城镇土地使用税同比增长7.2%；耕地占用税同比下降7.9%。

财政部并公布，1-11月累计，全国政府性基金预算收入49,307亿元，同比增长30.1%。中央政府性基金预算收入3,457亿元，同比增长4.9%；地方政府性基金预算本级收入45,850亿元，同比增长32.5%，其中国有土地使用权出让收入41,390亿元，同比增长35.3%。该增速较前10月的37.3%有所放缓。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

11月 -1.4 -9.1

10月 5.4 -8

9月 9.2 1.7

8月 7.2 2.9

7月 11.1 5.4

6月 8.9 19.1

5月 3.7 9.2

4月 7.8 3.8

3月 12.2 25.4

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

12月 -8 -13.9

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

2014年全年 8.6 8.2

欲览11月财政收支数据详情，请点击财政部网站链接 here