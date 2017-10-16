中国9月财政收入同比增速升至9.2% 支出增长1.7%为年内最低（更新版）

路透北京10月16日 - 中国财政部周一公布，9月全国一般公共预算收入12,714亿元人民币，同比增速回升至9.2%；一般公共预算支出20,246亿元，同比增长1.7%，再次刷新年内增幅低点，财政部称这与部分支出在前期体现较多有关。

财政部网站新闻稿并显示，前九月全国一般公共预算收入134,129亿元，同比增长9.7%；全国一般公共预算支出151,873亿元，同比增长11.4%。

“前九个月，全国财政运行情况总体良好。”财政部表示，经济稳中有进、稳中向好为财政增收形成有力支撑，财政收入实现较快增长；财政支出进度加快，重点支出得到有效保障。

从9月单月看，中央一般公共预算收入5,866亿元，同比增长10.6%；地方一般公共预算本级收入6,848亿元，同比增长8.1%。

前九月累计，中央一般公共预算收入63,372亿元，同比增长9.4%，为年初预算的80.6%；地方一般公共预算本级收入70,757亿元，同比增长10%，为年初代编预算的78.6%。

就主要项目看，国内增值税同比增长7.2%，受全面推开营改增试点政策性减收等影响，改征增值税下降9.5%；受部分产品价格上涨、相关行业销售收入快速增长等影响，工业增值税、商业增值税分别增长20.5%、27.5%。

企业和个人所得税均增长较快，分别同比增13.1%和18.6%，财政部称，受工业企业利润快速增长带动，工业企业所得税增长21.3%；而个税增长快主要是居民收入增加以及加强征管等拉动。

土地和房地产相关税收中，契税同比增长19.9%；土地增值税同比增21.8%；房产税增长17.9%。车辆购置税同比增速达26%。

支出方面，中央和地方9月同比增速分别为6.4%和1.1%，财政部称，支出增幅较低，主要是今年支出进度加快，部分支出在前期体现较多。

前九月中央一般公共预算本级支出同比增长8.3%，为年初预算的71.3%，比去年同期进度提高0.2个百分点；地方一般公共预算支出同比增长11.9%，为年初代编预算的79.4%，比去年同期进度提高3.2个百分点。

政府性基金预算收入情况则反映出土地交易的热络。1-9月累计，全国政府性基金预算收入38,545亿元，同比增长33.3%。中央政府性基金预算收入2980亿元，同比增长7.5%；地方政府性基金预算本级收入35,565亿元，同比增长36%，其中国有土地使用权出让收入32,031亿元，同比增长39.4%。

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

9月 9.2 1.7

8月 7.2 2.9

7月 11.1 5.4

6月 8.9 19.1

5月 3.7 9.2

4月 7.8 3.8

3月 12.2 25.4

2017年1-2月 14.9 17.4

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）