中国1-9月国企利润同比增长24.9% 钢铁等行业持续盈利--财政部

路透北京10月20日 - 中国财政部周五公布，今年1-9月，国有企业利润总额21,788.5亿元人民币，同比增长24.9%，国有企业收入和利润持续较快增长，利润增幅高于收入九个百分点，钢铁等上年同期亏损行业持续盈利。 。

刊发在财政部网站的新闻稿称，1-9月实现利润中，中央企业14,073.8亿元，同比增长17.8%；地方国有企业7,714.7亿元，同比增长40.3%。钢铁等去年同期亏损的行业持续保持盈利；有色、煤炭、石油石化、交通等行业利润同比增幅较大；电力等行业利润同比降幅较大。

1-9月，国有企业营业总收入376,443.6亿元，同比增长15.9%。其中，中央企业同比增长14.1%；地方国有企业同比增长18.8%。

1-9月，国有企业营业总成本363,469.8亿元，同比增长15%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长10.6%、7.4%和8.8%。中央企业215,310亿元，同比增长13.6%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长6.6%、6.5%和7.8%。

地方国有企业148,159.8亿元，同比增长17.1%，其中销售费用、管理费用和财务费用同比分别增长17.2%、8.8%和9.8%。

此前数据显示，今年1-8月国有企业利润总额19,114.1亿元，同比增长21.7%。（完）

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