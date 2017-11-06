中国要深化税制改革健全地方税体系 推进房地产税立法和实施--财长

路透北京11月6日 - 中国财政部长肖捷撰文称，加快建立现代财政制度，建立权责清晰，财力协调，区域均衡的中央和地方财政关系，建立全面规范，标准科学，约束有力的预算制度，深化税收制度改革，健全地方税体系。

肖捷在党的十九大报告辅导读本中撰写的文章称，按照立法先行，充分授权，分步推进的原则，推进房地产税立法和实施。对工商业房地产和个人住房按照评估值征收房地产税，适当降低建设、交易环节税费负担，逐步建立完善的现代房地产税制度。

“要科学界定财政事权和支出责任，形成中央和地方合理的财力格局，在充分考虑地区间支出成本因素的基础上将常住人口人均财政支出差异控制在合理区间，加快推进基本公共服务均等化。”文章称。

权责清晰就是要形成中央领导、合理授权、依法规范、运转高效的财政事权和支出责任划分模式，及时总结改革成果和经验，适时制定修订相关法律、行政法规。同时合理划分省以下各级政府财政事权和支出责任，适合哪一级政府处理的事就交由哪一级政府办理并承担相应支出责任，省级政府要加强统筹。

在预算管理方面，文章建议进一步完善跨年度预算平衡机制，严格规范超收收入的使用管理，完善预算公开的方式方法，加强预决算公开检查，提高预算透明度，严格落实预算法，切实硬化预算约束，严格依法依规征收财政收入。

文章提到，着力完善直接税体系，建立综合与分类相结合的个人所得税制度，优化税率结构，完善税前扣除，规范和强化税基，加快完善个人所得税征管配套措施，建立健全个人收入和财产信息系统。

今年3月的两会上，肖捷曾表示，目前个人所得税的改革方案正在研究设计和论证中，总的思路是个人所得税改革要从中国的实际出发，实行综合与分类相结合，方案总体设计、实施分步到位，逐步建立起适合中国国情的个人所得税制。

5月中国全国人大网公布人大常委会2017年立法工作计划显示，今年立法预备及研究论证项目除继续保留房地产税法外，还首次加入个人所得税法，这也意味着距离出台依旧遥遥无期。

由于营改增已全面实施，面对中央地方财权事权不对等的现状，下一步财政改革方向以及确定何种税收作为地方主体税种无疑是中国建立现代财政制度的重要内容。

肖捷在文章中提到，健全间接税体系，结合实施中央和地方收入划分改革，研究调整部分消费税品目征收环节和收入归属。积极稳妥推进健全地方税体系改革，在目前已实施的城镇土地使用税，房产税，车船税，耕地占用税，契税，烟叶税，土地增值税等地方税的基础上，继续拓展地方税的范围。同时逐步扩大水资源费改税改革试点，改革完善城市维护建设税。

扩大地方税权，在中央统一立法和税种开征权的前提下，根据税种特点，通过立法权适当扩大地方税收管理权限，地方税收管理权限主要集中在省级。

2016年出任中国财长的肖捷，近日又被任命为国务院副秘书长，至于新财长的人选，业内人士分析到明年两会就会揭晓。（完）