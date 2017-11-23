中国副财长称明年需密切关注美国税改和美联储货币政策等重要政策点

路透北京11月23日 - 中国财政部副部长朱光耀称，2018年全球经济仍需密切关注三个重要政策点，包括美国税制改革、美国联邦储备银行货币政策以及一些国家反经济全球化倾向。

金融时报周四报导援引他在一北京论坛时表示，美国的税制改革方面，要重点关注这一改革对美国经济、税收及国际资本市场产生的影响；美国联邦储备银行的货币政策方面，美联储双管齐下，从利率的提高到资产负债表的削减，外溢性影响值得高度关注。

此外，一些国家反经济全球化的倾向在加剧，滥用贸易救济措施，忽视国际规则，这对以WTO为中心的、以规则为基础的全球自由贸易体系形成挑战。

“明年这一倾向将对市场和全球经济、全球贸易产生什么样的影响，需要高度关注。”朱光耀称。

纵观全球，中国经济的增长推动了世界经济的增长，同时，国际外部环境的改善，也为中国进一步增长提供了良好的外部条件。

2017年出现了令人鼓舞的全球经济向好态势，其中，中国经济的增长引人瞩目。中国不断深化供给侧结构性改革，在提高经济增长质量和效益的同时，也保持了经济较快速度的增长。

在美国总统特朗普结束对中国国事访问之后，中方宣布大幅放宽外资对金融企业的投资比例限制。市场人士普遍预计，此举有助丰富中国市场的金融产品和服务，同时将为未来中国金融行业带来更激烈的竞争。（完）