驻马店市利用政府购买服务名义违法违规举债担保被严肃处理

路透北京6月30日 - 中国财政部周五称，1月财政部向河南省反映了驻马店市利用政府购买服务名义违法违规举债担保问题，河南省驻马店市在违法违规举债问题被审计后高度重视，立即启动整改程序，整改及时到位，没有造成实质性损失。并对相关单位和责任人员给予严肃处理。

刊登在财政部网站的新闻稿称，河南省将采取坚决有力措施，全面加强政府债务管理监督，建立健全政府债务风险防控体系和责任追究机制，严肃查处政府违法违规举债担保行为，切实杜绝类似问题再次发生。

“下一步，对涉嫌违法违规举债担保的其他地区和金融机构，待相关省级政府和监管部门依法依规处理后，财政部将及时予以通报处理结果。”新闻稿称。

2015年9月28日，驻马店市政府通过政府常务会议纪要，承诺将驻马店市公共资产管理有限公司贷款本息列入市财政中长期规划和政府购买服务预算，涉及资金6.4亿元人民币。

市财政局据此向中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)驻马店分行出具了承诺函。2015年9月14日，驻马店市政府通过政府常务会议纪要，要求将驻马店市公共资产管理有限公司向中信信托有限责任公司申请的1.78亿元信托贷款本息列入市财政中长期规划和年度预算，由市财政局出具承诺函。实际执行中，市财政局未向中信信托有限责任公司出具承诺函。

根据审计意见，2016年9月5日，市财政局向市公共资产管理公司下达了《关于对驻马店市公共资产管理公司项目建设融资资金管理有关问题的通知》，明确有关贷款本息不纳入市财政中长期规划和政府购买服务年度预算，并通知相关金融机构。

9月14日，市公共资产管理有限公司提前将6.4亿元贷款本息全部偿还中国建设银行股份有限公司驻马店分行。10月9日，市公共资产管理有限公司提前将1.78亿元贷款本息全部偿还中信信托有限责任公司。违法违规举债问题全部整改到位。（完）